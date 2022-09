Tvrdý zákaz francúzskych úradov! Zápas LM sa odohrá s výrazným obmedzením

Francúzske úrady v Marseille z obáv pred násilnosťami pred utorkovým duelom skupinovej časti Ligy majstrov medzi domácim tímom Olympique Marseille a nemeckým Eintrachtom Frankfurt uvalili dočasný zákaz predaja alkoholu na verejnosti a obmedzili tiež príchod fanúšikov hostí na tento zápas, ktorý bude hostiť štadión Stade Velodrome.

Možnosť násilných stretov indikovali minulotýždňové výtržnosti v Nice pred súbojom Európskej konferenčnej ligy proti nemeckému Kolínu nad Rýnom. Do Marseille sa chystali tisícky podporovateľov Eintrachtu.

Olympique vyhradil pre hostí 3300 sedadiel na svojom štadióne, vedenie nemeckého klubu však predpokladalo, že na juh Francúzska vycestuje ďalších minimálne 5000 podporovateľov klubu bez vstupenky. A medzi nimi mali byť aj fanúšikovia z "tvrdého jadra".

Aby úrady čo najviac eliminovali šancu na výtržnosti, zakázali predaj alkoholických nápojov na verejnosti v niektorých častiach mesta. Obmedzenie bude platiť v utorok od 14.00 h, spomenutý duel sa uskutoční o 21.00 h.

Existuje tiež riziko, že násilnosti by nespôsobovali len hosťujúci priaznivci, ale domáci fanúšikovia by tiež mohli napádať menšie skupiny podporovateľov Eintrachtu. Do Marseille môžu nemeckí diváci pricestovať iba oficiálnymi autobusmi, ktoré budú pod dohľadom miestnej polície.

V minulej sezóne poznačili zápasy francúzskych klubov v domácej Ligue 1 viaceré násilnosti, ktoré prinútili úrady uvaliť prísnejšie pravidlá pre organizáciu športových podujatí. Ďalšie incidenty, vrátane nezvládnutého finále LM z vlaňajšej sezóny, ktoré hostil Paríž, však vzniesli vlnu pochybností, či Francúzi dokážu bezpečne hostiť vrcholné športové akcie. Francúzsko má v budúcom roku hostiť majstrovstvá sveta v ragby a v roku 2024 olympijské hry.