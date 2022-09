Góly dáva iba proti Trenčínu: Sebastian Kóša si dal darček k narodeninám

Predčasné oslavy! Po víťazstve Trnavy 2:0 na umelej tráve v Trenčíne ich mohol spustiť stopér Sebastian Kóša (18). Druhým gólom poistil výhru favorita a dal si pekný darček k dnešným 19. narodeninám.

Spartak poskočil v neúplnej tabuľke na 2. miesto, hneď za majstrovský Slovan, ktorý privíta v nedeľňajšom derby na svojom štadióne.

Trnave zabezpečil po necelej polhodine hry vedenie Milan Ristovski, no gól vyprovokoval k väčšej aktivite súpera. Trenčania mali územnú prevahu, do vyloženej šance ich však obrana hostí nepustila.

„Pamätám si obdobie, keď nám tento súper nesedel. Odvtedy sme sa poučili a zmenilo sa to. Nepovedal by som, že sa víťazstvo rodilo hladko."

„Súper nemal žiadnu príležitosť, ale držal loptu a museli sme na našu šancu počkať. Často sme behali bez lopty, čo nás stálo veľa síl. Odbojovali sme to. Výhru sme si zaslúžili,“ uviedol Kóša pre klubovú stránku.

Slovenský reprezentant do 21 rokov získaval ligové ostrohy v uplynulej sezóne po boku legendárneho Martina Škrtela. Teraz nastupuje vedľa Lukáša Štetinu, ktorý brázdil desať rokov české trávniky. Kóša upokojil v druhom polčase favorita, keď si nabehol na center Romana Prochádzu a hlavou prekonal brankára Michala Kukučku.

Je to jeho druhý ligový gól v kariére. Oba dal do siete Trenčína. „Ten signál sme nacvičovali. Som rád, že to takto vyšlo. Teší ma, že som gólom pomohol mužstvu. Verím, že budeme pokračovať v dobrých výsledkoch.“

V hlavách Trnavčanov už rezonuje nedeľňajšie derby so Slovanom Bratislava. Pred rokom sa skončilo škandalóznou bitkou fanúšikov a predčasným ukončením. Spartak má týždeň na prípravu, zatiaľ čo belasí budú mať v nohách štvrtkový duel Konferenčnej ligy na ihrisku Pjunik Jerevan.

„Naším zámerom bolo poskočiť na druhé miesto tabuľky, dobre sa naladiť na Slovan a prilákať na štadión čo najviac ľudí. V nedeľu si to rozdáme. Môže to byť dobrá reklama na slovenský futbal,“ dodal Kóša, ktorého čaká koncom budúceho týždňa v Žiline s reprezentáciou prvý duel baráže o ME 2023 proti Ukrajine.