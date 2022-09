Škandál v Taliansku! VAR neuznal regulárny gól Juventusu, rozhodca vylúčil štyroch hráčov

V nedeľnom zápase 6. kola remizoval so Salernitanou 2:2 po dramatickom závere, keď v priebehu šiestich minút padol vyrovnávajúci gól, ďalší zrušil systém VAR a rozhodca rozdal štyri červené karty.

Hostia viedli nad favoritom v polčase 2:0 po presných zásahoch Antonia Candrevu, ktorý premenil strieľanú nahrávku Pasquala Mazzocchiho, a Krzysztofa Piateka. Ten nezaváhal v nadstavenom čase z pokutového kopu, ktorý nariadil VAR po ruke Bremera. Brazílčan znížil v 51. minúte na 1:2, keď poslal za chrbát Luigiho Sepeho nechytateľnú hlavičku po centri Filipa Kostiča.

Záverečnú drámu odštartoval Tonny Vilhena, ktorý v pokutovom území fauloval Alexa Sandra. Nariadený pokutový kop najskôr nepremenil Leonardo Bonucci, no loptu následne dorazil za chrbát Sepeho.

O dve minúty sa presadil pri rohovom kope domáci Arkadiusz Milik, ale VAR gól neuznal pre ofsajd, v ktorom sa ocitol Bonucci. Rozhodca Matteo Marcenaro následne udelil Poliakovi druhú žltú kartu za vyzlečenie dresu.

Pred záverečným hvizdom sa ešte dostali do potýčky Juan Cuadrado (Juventus) a Federico Fazio (Salernitana) a za neprimeranú reakciu na dianie na ihrisku musel lavičku opustiť aj Massimiliano Allegri.

Domáci tréner spochybnil aj verdikt VAR-u, ktorý pri analýze nezobral do úvahy Candrevu stojaceho blízko rohovej zastávky, odkiaľ rozohrával štandardku Cuadrado. Upozornil na to aj Allegri, keď si vyžiadal kompletný záber, na ktorom bude aj stredopoliar hostí.

"Nevideli sme to video, čo ak bol za ním? Nemáme ten záber, nemá ho nikto, takže neviem," uviedol kouč pre AFP.

"Sme sklamaní, ale toto je futbal. Pamätám si podobný zápas proti Manchestru United, prehrali sme ho po nepremenení siedmich šancí a inkasovaní z dvoch centrov," dodal Allegri, ktorého zverenci mali na ihrisku prevahu a boli aktívnejší po všetkých stránkach.

Pozdával sa mu výkon obrancu Danila, ten nahradil v 78. minúte Kostiča. "Danilo bude nastupovať v budúcnosti ako stopér, má techniku, silu, guráž a je šikovný," dodal tréner, ktorého mužstvo trápia od začiatku tejto sezóny zranenia a v ďalšom ligovom stretnutí proti Monze sa musí zaobísť aj bez vykartovaných hráčov.

"Starej dáme" patrí napriek bilancii bez prehry až 8. miesto v tabuľke, len tri body pred Salernitanou, ktorá je desiata. Za tú nastúpil v nadstavenom čase nedeľného duelu aj Slovák Norbert Gyömbér.

Tonight in Turin, Serie A officials took “Instagram v reality” to an incredible level. Disallowing this Milik goal AFTER USING VAR TECHNOLOGY is an absolute scandal! pic.twitter.com/AR7aNAn7Kz

Leonardo Bonucci was 3.42m away from the goalline. Antonio Candreva was 2.90m away from the goalline. Clear evidence that Arek Milik's late goal should have stood v Salernitana (via @SkySport). pic.twitter.com/EYkS7QUKHG