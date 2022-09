Živočíšne privítanie novej posily! Do Premier League sa vracia známy búrlivák

Tridsaťtriročný útočník nehral od januárového odchodu z brazílskeho Atlética Mineiro. V tíme má nahradiť Sašu Kalajdzica, ktorý sa po príchode z VfB Stuttgart zranil. Rakúsky reprezentant odohral počas svojho debutu so Southamptonom len 46 minút.

Prezident Wolverhamptonu Jeff Shi po podpise zmluvy s Costom neskrýval nadšenie. "Teší nás, že môžeme privítať Diega Costu v tíme a späť v Premier League. Má veľké skúsenosti na najvyššej úrovni a veríme, že prinesie niečo jedinečné do našej šatne."

Wolwerhampton strelil v šiestich zápasoch novej sezóny Premier League len tri góly a v tabuľke je na 14. mieste.

Until midnight tomorrow, our home and away shirts Costa lot less 😏