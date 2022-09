Kozáčik sa teší na návrat do reprezentácie: Prišla ponuka, ktorá sa neodmieta!

Niekdajší slovenský futbalový reprezentačný brankár Matúš Kozáčik (38) sa vracia do národného tímu, rodák z Dolného Kubína však už dávnejšie ukončil hráčsku kariéru a pôsobiť pri nej bude ako tréner gólmanov.

Kozáčik v roku 2019 zavesil brankárske rukavice na klinec a zostal súčasťou klubu FC Viktoria Plzeň, kde tiež pôsobí ako kouč gólmanov. Za pomocníka si ho vybral aj nový kormidelník reprezentácie Talian Francesco Calzona a debut v novej pozícii zažije v druhej polovici septembra v dueloch Ligy národov proti výberom Azerbajdžanu a Bieloruska. "Oslovilo ma vedenie Slovenského futbalového zväzu, v ďalšom kroku som sa spojil s mojím predchodcom na tomto poste, s výborným trénerom brankárov a človekom, Mirom Semanom, ktorý ma vedeniu SFZ doporučil. Vážim si dôveru, som rád za túto možnosť a verím, že nám to bude spolu fungovať a reprezentácii sa bude dariť," prezradil v rozhovore pre oficiálny web SFZ Kozáčik, ktorý v národnom tíme odchytal v rokoch 2006 až 2019 dovedna 29 duelov.

S novými spolupracovníkmi sa zatiaľ nestretol. "V klube máme náročný program, Plzeň hrá domácu ligu i európske poháre. Viem, že chalani z realizačného tímu sa stretli, bohužiaľ, ja som to ešte nestihol. Hrali sme predkolá Ligy majstrov, sme neustále na cestách… Verím, že na zraze bude dostatok času bližšie sa zoznámiť a nastaviť si spoluprácu tak, aby bola na prospech veci," povedal účastník ME 2016.

Nabitý program s Viktoriou Plzeň a teraz aj povinnosti pri reprezentácii Kozáčika poriadne zaťažia. "Je pravda, že doma si ma užijú menej, pretože veľa času trávim na cestách, ale ponuku som konzultoval aj s rodinou a sami chceli, aby som ju prijal. Vnímajú to rovnako ako ja. Prišla ponuka, ktorá sa neodmieta. Tak to vnímam ja i moji najbližší," komentoval novú etapu pri národnom tíme.

A ako vníma súčasné účinkovanie Plzne? "Je to fantastické. Hráme proti klubovým velikánom, hráme zápasy, ktoré vás môžu posúvať ďalej. V stredu sme mali možnosť hrať na barcelonskom Camp Nou, čakajú nás duely s Bayernom Mníchov a milánskym Interom. História klubov, s ktorými sa stretneme v Lige majstrov, hovorí za všetko. Fantastická atmosféra, veľa skúseností pre chlapcov i pre nás trénerov, všetci zažívame skvelé pocity," pokračoval.

V národnom tíme má Kozáčik šancu pracovať s Martinom Dúbravkom, Marekom Rodákom, Dušanom Kuciakom, Dominikom Holecom, Františkom Plachom či Dominikom Greifom. "Slovensko má výborných brankárov a ja verím, že to bude platiť aj v budúcnosti a bude z čoho vyberať,“ myslí si.

Na pôsobenie pri reprezentácii v pozícii trénera sa už Kozáčik teší. "Na hráčov, nový realizačný tím, na fanúšikov. Je to nová výzva. Ide o to, aby nás to všetkých bavilo a baviť nás to bude vtedy, keď budeme vyhrávať. Ja verím, že sa nám bude dariť, že Slovensko bude postupovať na šampionáty a ľudia budú mať z futbalu radosť. Myslím si, že to sú ciele, ktoré keď sa nám podarí dosiahnuť, tak budeme všetci spokojní," doplnil v rozhovore pre futbalsfz.sk.