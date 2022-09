Prvý tínedžer na čele svetového rebríčka: Skôr tam nebol ani Nadal, Djokovič či Federer

Španielsky tenista Carlos Alcaraz (19) je prvý tínedžer na čele svetového rebríčka ATP.

V takom nízkom veku sa na trón nedostali ani jeho krajan a vzor Rafael Nadal, Srb Novak Djokovič, Švajčiar Roger Federer či Američan Pete Sampras, jediný mladší šampión US Open. Alcaraz triumfoval na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny vo veku 19 rokov a 4 mesiace, Sampras mal 19 rokov 28 dní, keď si vybojoval premiérovú trofej (1990).

Alcaraz pokoril v newyorskom finále Nóra Caspera Ruuda 6:4, 2:6, 7:6 (1), 6:3 a stal sa najmladším grandslamovým víťazom, odkedy Nadal dobyl v roku 2005 Roland Garros. Na triumf na US Open premenil už svoju druhú účasť, predtým sa to podarilo jedine Panchovi Gonzalezovi v roku 1948, keď ešte na turnaji nehrali profesionáli.

"Teraz si užívam tento moment, užívam si trofej v mojich rukách, ale túžim po ďalších. Chcem byť na čele rebríčka mnoho, mnoho týždňov a snáď aj veľa rokov. Po týchto úžasných dvoch týždňoch budem tvrdo pracovať a bojovať, aby som to zažil opäť," povedal Španiel pre agentúru AP.

Na ceste za titulom stanovil aj rekord v čase strávenom na kurte počas jedného grandslamového podujatia. Vo Flushing Meadows absolvoval 23 hodín a 40 minút, čím prekonal 23 hodín a 21 minút, ktoré zabrali Kevinovi Andersonovi z Juhoafrickej republiky púť do finále Wimbledonu 2018. Vyše trinásť hodín si vyžiadali tri päťsetové bitky, ktoré Alcaraz zvládol v osemfinále, štvrťfinále a semifinále. Vo 4. kole vyradil miestneho šampióna z roku 2014 Marina Čiliča z Chorvátska, zápas sa skončil o 2.23 h v noci. Duel medzi najlepšou osmičkou s Talianom Jannikom Sinnerom trval 5:15 h a skončil sa takmer o tretej v noci. Päť setov potreboval aj v semifinále proti domácemu Američanovi Francesovi Tiafoemu. V týchto troch fázach to na US Open nezvládol nikto za uplynulých 30 rokov.

"Na únavu nie je čas," vyhlásil Alcaraz, ktorému na prvé miesto rebríčka pomohla aj absencia Djokoviča na viacerých turnajoch. Srb nehral na US Open ani Australian Open, nie je zaočkovaný proti koronavírusu a do USA ani Austrálie nemôže vstúpiť bez vakcinácie. Za víťazstvo vo Wimbledone nezískal žiadne body, tie sa v Anglicku neudeľovali po tom, ako organizátori vylúčili hráčov z Ruska a Bieloruska. Zdolaný finalista však zdôraznil, že Alcarazov úspech nie je dielo náhody.

"Ukázal neskutočného bojovného ducha a vôľu po víťazstve. Je neuveriteľné, čo stihol dokázať už ako tínedžer. Je výnimočný talent, ktorý sa v športe objaví len raz za čas. Momentálne je najlepší hráč na svete," povedal 23-ročný Ruud, ktorý prehral aj vo finále Roland Garros s Nadalom. Nór sa prebojoval do dvoch grandslamových finále v jednej sezóne ako najmladší tenista práve od čias Nadala. V novom vydaní rebríčka ATP sa posunul na druhé miesto za svojho premožiteľa.

Bol to prvý priamy súboj o post svetovej jednotky medzi dvoma hráčmi čakajúcimi na svoj premiérový grandslamový titul, odkedy Asociácia tenisových profesionálov zaviedla v roku 1973 počítačový renking. Ruud v ňom neuspel, no vyslúžil si uznanie aj za fair play. Za stavu 3:4 v úvodnom sete utekal za skrátenou loptičkou, ktorá sa dvakrát odrazila od zeme, kým ju zasiahol raketou. Hra pokračovala a Ruud povedal empajrovému rozhodcovi o situácii, čím sa vzdal bodu v prospech súpera. Alcaraz zareagoval palcom hore, gestom, ktoré po zápase prijímal zo všetkých strán. Ku gratulantom sa rýchlo zaradil aj Nadal, rekordný 22-násobný šampión podujatí veľkej štvorky. Alcaraz môže byť v budúcnosti jeho nástupcom.

"Blahoželám k prvému grandslamovému titulu a postu svetovej jednotky, čím vyvrcholila tvoja skvelá sezóna. Som si istý, že prídu ďalšie," napísal 36-ročný Španiel na twitteri.