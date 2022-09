Peklo počas derby v Bukurešti: Lietala pyrotechnika, sedadlá i časť plota

Štadión Dinama Bukuresť sa zmenil na peklo. Zápas medzi domácim Dinamom a Steauou Bukurešť má dohru a niektorí funkcionári žiadajú prísne tresty.

Fanúšikovia oboch táborov sa do seba pustili už pred zápasom. Bitky pokračovali počas zápasu, cez prestávku i po stretnutí. Priaznivci oboch táborov sa nebili iba medzi sebou, ale zaútočili aj na policajtov. Lietala pyrotechnika, sedadlá i časť plota, ktorú chuligáni rozobrali.

Po súboji sa na internete objavilo niekoľko videí, ktoré potvrdzujú, že na štadióne to poriadne vrelo. Bývalý šéf najvyššej rumunskej futbalovej ligy Dumitru Dragomir volá po tvrdých trestoch, navrhuje model anglických trestov. To by v praxi znamenalo, že napríklad už iba použitie pyrotechniky môže viesť k zákazu vstupu na štadión, prípadne zápisu do trestného registra.