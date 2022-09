Vzdal boj o NHL a pobúril prestupom do Ruska: Buček spravil ďalšie životné rozhodnutie!

Slovenský hokejový útočník Samuel Buček ukončil zmluvu s klubom NHL Seattle Kraken v auguste len tri mesiace od jej podpisu. Spravil rozhodnutie, ktoré nikto nečakal. Opustil zámorie a prestúpil do ruského klubu Neftechimik Nižnekamsk. Teraz spravil v osobnom živote veľký krok.

Samuel Buček sa rozhodol, že požiada o ruku svoju dlhoročnú priateľku Viktóriu Feherovú. „Moja láska navždy,“ napísal k fotografii na Instagrame, na ktorej kľačí pred svojou partnerkou s prsteňom v ruke.

Famózna minulá sezóna! Buček bol v sezónu 2021/2022 najproduktívnejší hráč najvyššej slovenskej súťaže, nazbieral 88 bodov. Strelil 54 gólov, čo bol druhý najlepší výsledok v histórii ligy. Nitre pomohol do finále play off, v ktorom podľahla Slovanu Bratislava.

Buček mal ambíciu premiérovo štartovať na MS, no jeho snahu o účasť na šampionáte stoplo zranenie. Následne sa dohodol na kontrakte so Seattlom, sezónu mal začať v nižšej zámorskej súťaži v AHL. Nakoniec otočil a tri mesiace od podpisu zmluvu opustil Ameriku. Následne zamieril do klubu KHL Neftechimik Nižnekamsk, len pár mesiacov po tom ako Rusko rozpútalo vojnu na Ukrajine.