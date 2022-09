Alcaraz prepisuje históriu: Získal titul a bude najmladšou svetovou jednotkou

Španielsky tenista Carlos Alcaraz (19) triumfoval v mužskej dvojhre na US Open a získal prvý grandslamový titul v kariére. Vo finále zdolal v pozícii turnajovej trojky nasadenú päťku Nóra Caspera Ruuda 6:4, 2:6, 7:6 (1), 6:3. V pondelok bude vo veku 19 rokov a 4 mesiace najmladšou svetovou jednotkou v histórii.

Duel medzi Alcarazom a Ruudom boi priamym súbojom o post lídra rebríčka ATP. Španiel nadviazal na víťazstvo nad Nórom z finále marcového turnaja Masters 1000 v Miami a upravil vzájomnú bilanciu na 3:0. Z New Yorku si odnáša prémiu 2,6 milióna USD pred zdanením a 2000 bodov do rebríčka. Alcaraz je druhým najmladším šampiónom US Open po legendárnom Američanovi Petovi Samprasovi, ktorý vybojoval svoju prvú trofej, keď mal 19 rokov a 28 dní.

Pre 23-ročného Ruuda to bolo druhé neúspešné grandslamové finále. V júni v dueli o titul na antukovom Roland Garros v Paríži podľahol v troch setoch Alcarazovmu krajanovi Rafaelovi Nadalovi. Nór bude v novom vydaní rebríčka svetovou dvojkou a vylepší si kariérne maximum.

Zápas o titul v mužskom singli na tohtoročnom US Open sa od začiatku vyznačoval veľkou intenzitou. Ruud čelil v úvodnom geme dvom brejkbalom, no odvrátil ich a v ďaľšej hre viedol pri podaní Alcaraza 40:15. Španiel si však pomohol dvoma kvalitnými prvými podaniami, udržal si servis a v treťom geme Ruuda brejkol, čo bol rozhodujúci moment prvého setu. Alcaraz v dôležitých momentoch demonštroval, že má veľký cit pre loptičku, v ťažkých výmenách si dokázal pomôcť precíznymi volejmi.

V druhom dejstve Ruud pridal na agresivite, od stavu 2:2 získal štyri gemy za sebou a vyrovnal na 1:1 na sety. Alcaraz sa rýchlo otriasol a na začiatku tretieho dejstva sa ujal vedenia 2:0. Ruud však vyrovnal na 2:2 a za stavu 6:5 si pri servise Alcaraza vypracoval dva setbaly. Španiel ich odvrátil a vynútil si tajbrejk, v ktorom dominoval, keď profitoval aj zo štyroch nevynútených chýb súpera. Vo štvrtom sete Alcaraz skvele servoval, vďaka brejku v šiestom geme odskočil Ruudovi na 4:2 a zápas už dotiahol do úspešného konca. V deviatom geme premenil pri vlastnom servise v poradí druhý mečbal.

Alcaraz v úvode slávnostného príhovoru vzdal úctu obetiam teroristického útoku v New Yorku. "Všetci Američania spomínajú na tragické udalosti z 11. septembra 2001. Dúfam, že v budúcnosti sa už nič podobné nebude opakovať. Dnes je to pre mňa výnimočný deň. Od útleho detstva som sníval o tom, že budem raz grandslamový šampión a svetová jednotka. Je ťažké opísať všetky emócie. Chcel by som sa poďakovať celému môjmu tímu i mojej rodine. Škoda, že tu nemohli byť všetci a sledovať tento zápas. Vždy som tvrdil, že nie je čas byť unavený. Na každý turnaj idem s cieľom dať do toho maximum, tvrdo na sebe pracujem a grandslamaový titul je krásna odmena za všetku tú drinu. Veľká vďaka patrí všetkým španielskym fanúšikom, ktorí ma prišli povzbudiť do New Yorku, táto trofej patrá aj im," uviedol po životnom úspechu zverenec Juana Carlosa Ferrera, šampióna Roland Garros z roku 2003.

Aj Ruud sa v úvode svojho prejavu dotkol udalostí spred 21 rokov. "Moje myšlienky smerujú k tým, ktorí prišli pri útokoch o niekoho zo svojich blízkych. Myslím si, že diváci videli kvalitný zápas. Vedeli sme, o čo hráme, že víťaz finále bude svetovou jednotkou. Som sklamaný z prehry, ale som rád, že som dvojkou rebríčka. Budem sa usilovať dostať na vrchol. Ďakujem mojim rodičom, bez nich by som tu teraz nestál. Maximálne sa pre mňa obetovali."

Muži - dvojhra - finále:

Carlos Alcaraz (Šp.-3) - Casper Ruud (Nór.-5) 6:4, 2:6, 7:6 (1), 6:3.