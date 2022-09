Rozpačitý výsledok Slafkovského fotenia: Na kartičke má zavreté oči!

Nedávno o nej žartoval, dnes je to realita. Slovenský hokejový talent Juraj Slafkovský (18) si iba pred pár dňami na seba prvý raz obliekol zápasový dres Montrealu Canadiens s jeho obľúbeným číslom 20. Pózovať s ním musel na ľade i mimo neho, nakoľko sa podieľal na výrobe zberateľských kartičiek.

Rodák z Košíc nezostal svojej povesti nič dlžný. Keď sa ho novinári opýtali, aký má pocit z toho, že sa ocitne na hokejovej kartičke, odpovedal s jeho typickým humorom: „To záleží na tom, ako bude vyzerať moja tvár,“ a tým všetkých rozosmial.

Slafkovský priznal aj to, že v detstve zbieral viac futbalové ako hokejové kartičky. Dnes už celková draftová jednotka vie, ako celé fotenie nakoniec dopadlo. Výsledok z dielne firmy Upper Deck však pôsobí tak trochu rozpačitým dojmom, nakoľko má Slafkovský na obrázku zavreté oči počas toho, ako na ľade brzdí. Dobre stavaný útočník zároveň prezradil aj to, ako sa vyrovnáva so zvýšenou popularitou po tom, ako mu Montreal na drafte zmenil život.

„Nemyslím si, že by to bol pre mňa problém. Baví ma podpisovať veci ľuďom či fotografovať sa s nimi, pokiaľ v danom momente práve nejem alebo nerobím niečo podobné. Je to súčasť toho, že som profesionálny hokejista a s tým som osobne dosť okej,“ uviedol Slafkovský.