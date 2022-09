Gábor poprosil Moniku, nech mu TO odfotí: Keď to uvidel, prestal dýchať!

Slovenský MMA bojovník Gábor Boráros (30) spomínal na mrazivé momenty po jednom zo svojich krvavých zranení.

Gábor Boráros (30) sa stal hviezdou česko-slovenského MMA. Bol víťazom prvej série projektu Oktagon Výzva. Jeho sľubne naštartovanú kariéru ale výrazne pribrzdili zranenia. V novembri 2018 si v titulovom súboji s Davidom Kozmom vážne zranil koleno. Presne o rok neskôr v pražskej O2 aréne nastúpil proti Brazílčanovi Kaikovi Britovi. Pamätné naskočené koleno spôsobilo Gáborovi obrovskú tržnú ranu v oblasti obočia. Zápas bol preto predčasne ukončený a Boráros zaznamenal ďalšiu nešťastnú prehru.

Obľúbený bojovník odkrýva svoj príbeh v päťdielnej dokumentárnej sérii s názvom Bol som prvý. V treťom dieli hovoril práve o nešťastnom zranení v zápase s Britom. „Rozhodca povedal, že mi trčí kosť. Ja som vedel, že krvácam, ale netušil som, aký obrovský cut mám. Všetci na mňa pozerali," spomínal Gábor na osudné chvíle.

V šatni bola Borárosovou oporou priateľka a dnes už snúbenica Monika. „Poprosil som ju, aby mi urobila fotku, aby som videl, ako to vyzerá. Urobila fotku, keď som to videl, tak aj ja som prestal dýchať. Pretože taký cut som nikdy v živote nevidel, len na internete. Neveril som tomu, že je to reálne," dodal Gábor Boráros.

Ten sa po sérii troch prehier pokúsi vrátiť späť na víťaznú vlnu. Už počas najbližšieho víkendu nastúpi v Brne proti Jamesovi Lewisovi.