Zápas Barcelony prerušený kvôli infarktu diváka! Pri záchrane pomáhal brankár

Kataláncov poslal v 55. minúte do vedenia Frenkie de Jong. Tréner Xavi následne pristúpil k trom zmenám, v rámci ktorých prišli na ihrisko aj hviezdny kanonier Robert Lewandowski či Ousmane Dembele.

Poliak zvýšil na 2:0 osem minút po svojom príchode a asistoval pri presnom zásahu Ansua Fatiho, ktorý sa gólovo presadil po prerušení. V nadstavenom čase upravil na konečných 4:0 Dembele. "Barca" tak ostala v prebiehajúcom ročníku bez prehry a priebežne vedie tabuľku pred druhým Realom Madrid, ktorý má k dobru nedeľný zápas s Mallorcou.

Agentúra AP neskôr informovala, že prerušenie si vyžiadali srdcové problémy jedného z priaznivcov. Zdravotníkom poskytol lekárničku domáci brankár Jeremias Ledesma a po desiatich minútach predĺženia sa všetci hráči presunuli do šatní. Inkriminovaného muža odniesli zo štadióna na nosidlách a jeho stav nebol známy.

V ďalšom stretnutí si Rayo Vallecano poradilo 2:1 s Valenciou. Domáci si tak pripísali druhý triumf v sezóne a v tabuľke poskočili na desiate miesto. Do vedenia išli už v piatej minúte po presnom zásahu Isiho Palazona a ďalší gól poslal do vlastnej siete stredopoliar hostí Nico Gonzales. V nadstavenom čase znížil Mouctar Diakhaby.

V treťom sobotnom dueli si pripísala prvú výhru v sezóne Sevilla, ktorá zvíťazila na pôde Espanyolu 3:2. Za hostí skóroval už v prvej minúte Erik Lamela a dvoma gólmi naňho ešte do prestávky nadviazal Jose Angel Carmona.

Domáci stihli v nadstavenom čase prvého dejstva znížiť, keď Joselu premenil penaltu a po hodine hry sa presadil Martin Braithwaite. Skóre však nedokázali vyrovnať napriek vylúčeniu Lamelu, ktorý dostal v 84. minúte druhú žltú kartu. Za neprimeranú reakciu na potrestanie svojho hráča musel ihrisko opustiť aj tréner hostí Julen Lopetegui.

La Liga - 5. kolo



FC Barcelona - Cadiz CF 0:4 (0:0)

Góly: 55. De Jong, 65. Lewandowski, 86. Fati, 90.+2. Dembele



Espanyol Barcelona - FC Sevilla 2:3 (1:3)

Góly: 45.+4. Joselu (z 11 m), 62. Braithwaite - 26. a 45. Carmona, 1. Lamela. ČK: 84. Lamela (po 2. ŽK)



Rayo Vallecano - FC Valencia 2:1 (1:0)

Góly: 5. Palazon, 52. Gonzales (vlastný) - 90.+3. Diakhaby

Jeremías Ledesma, Cádiz goalkeeper, runs with a defibrillator in hand to give it to the paramedics so that they can assist the fan who is decompensated. Respect! #CadizBarca pic.twitter.com/Li1tc4hMRI