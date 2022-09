Ďalšia prehra Slovana v hokejovej LM: Nádej na postup sa už rozplynula

Hokejisti HC Slovan Bratislava prehrali v zápase C-skupiny Ligy majstrov na ľade nemeckého Red Bullu Mníchov 1:5.

Po štyroch dueloch sú bez bodového zisku na poslednom 4. mieste C-skupiny a už nemajú šancu postúpiť do vyraďovacej fázy.

V domácom stretnutí podľahli nemeckému tímu 1:4. Mníchovčania si naopak zaistili miestenku v play off, keďže majú na konte jedenásť bodov. "Belasých" čaká ďalšie stretnutie LM v stredu 5. októbra. Na domácom ľade privítajú švajčiarskeho zástupcu Rapperswil-Jona Lakers.

Liga majstrov - C-skupina:

EHC Red Bull Mníchov - HC Slovan Bratislava 5:1 (0:0, 4:1, 1:0)

Góly: 24. Street (Seidenberg, Eder), 28. Tiffels (Street, Eder), 33. DeSousa (Daubner, Redmond), 36. Hager (Lutz), 41. Eder (Street, Tiffels) - 26. Haščák (Beňo, MacKenzie). Rozhodovali: Nikolič (Rak.), MacFarlane (USA) - Heffner, Hofer (obaja Nem.), vylúčení: 1:2 na 2 min, presilovky a oslabenia 0:0, 2123 divákov.

Mníchov: Aus den Birken - Boyle, Abeltshauser, Blum, Szuber, McKiernan, Redmond, Daubner, Seidenberg - Tiffels, Street, Eder - De Sousa, Hager, Lutz - Ehliz, Smith, Ortega - Kastner, Schutz

Slovan: Coreau (36. Hlavaj) - Valach, Ackered, MacKenzie, Beňo, Golian, Sersen, Gachulinec, Maier - Haščák, Rapuzzi, Pecararo - Török, Minárik, Fominych - Matoušek, Zigo, Lukošík - Dej, Šotek

Domáci sa dostali do presilovky už po osemdesiatich sekundách hry, keď išiel na trestnú lavicu MacKenzie za hrubosť. Slovan oslabenie zvládol, no do ďalšieho sa dostal o desať minút neskôr, keď sa Gachulinec previnil hákovaním.

Onedlho sa však vylučovalo aj na druhej strane, za ten istý zákrok dostal trest McKiernan. K prvej väčšej príležitosti sa dostal Mníchov, Tiffels našiel pred odkrytou bránkou Edera, ktorý však minul. O minútu bol v šanci Haščák, keď išiel sám na aus den Birkena, šancu však nepremenil.

Do vedenia sa dostali domáci v 24. minúte. Najprv vystrelil Seidenberg a puk dorazil za Coreauov chrbát Street. "Belasí" odpovedali o zhruba minútu a pol, keď sa z ľavej strany presadil Haščák. Ich súper sa dostal opäť do vedenia v 28. minúte, po Tiffelsovom teči strieľanej nahrávky od Streeta.

Dve veľké šance následne nepremenil Haščák, čo opäť potrestali domáci. Vydarenú akciu najskôr predviedli DeSousa a Daubner a následne skóroval Hager, keď si Coreau nepostrážil bránkovisko a inkasoval z bezprostrednej blízkosti. Na ľade ho potom vystriedal Hlavaj.

Záverečné dejstvo otvoril Mníchov gólom už po pätnástich sekundách po kombinácii Tiffelsa, Streeta a Edera. Ďalšie dve veľké šance domácich zmaril Hlavaj, ktorý si pripísal sedemnásť zákrokov, o tri viac, než Coreau v priebehu 36 minút.