Legenda Manchestru United obvinila Erika Ten Haga: Veľmi nám nepomáha!

Brankárska legenda Manchestru United a terajší šéf Ajaxu Edwin van der Sar obvinil manažéra Erika ten Haga z toho, že Ajaxu veľmi nepomohol, keď v letnom prestupovom období získal z Amsterdamu dvoch kľúčových hráčov.

Ten Hag sa obrátil na hráčov, ktorých dobre pozná, aby posilnil tím „červených diablov“, ktorý zdedil po Ralfovi Rangnickovi. Koncom júla najprv podpísal Lisandra Martineza za 63 miliónov eur. O mesiac neskôr sa k obrancovi na Old Trafford pripojil aj Antony, za ktorého United zaplatili 97 miliónov eur.

Po odchode tohto dua zostali amsterdamskí giganti bez dôležitých článkov tímu, čo podčiarkuje aj fakt, že Martinez bol korunovaný za najlepšieho hráča minulej sezóny Eredivisie. Nie je teda prekvapením, že šéf Ajaxu Van der Sar je s ťahom bývalého kolegu Ten Haga nespokojný.

Niekdajší brankár United len s ťažkým srdcom chápe, prečo sú hráči Ajaxu naklonení prestupom do najvyšších európskych súťaží. "Myslím si, že to je nejakým spôsobom osud, ktorý Ajax postihol," povedal Van der Sar pre BT Sport a pokračoval.

"Vždy rozvíjame a skautujeme veľmi dobrých hráčov, niekedy mladých hráčov, a ak chcú urobiť ďalší krok, vždy idú do Anglicka, Nemecka, Španielska a podobne."

"Samozrejme, so stratou Erika sme vedeli, že už teraz strácame skvelého manažéra. A áno, veľmi nám nepomáha, pretože nám zobral aj dvoch najlepších hráčov.“

Edwin van der Sar claims Erik ten Hag is not "helping" after Ajax duo joined Manchester United #mufc https://t.co/IzO7rIHNJ0