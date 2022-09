Barteková priznáva zmiešané pocity z bronzu: Jeden terč ma delil od OH v Paríži!

Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Danka Barteková (37) získala na Majstrovstvách Európy v streľbe z brokových zbraní bronzovú medailu v skeete. Vo vyrovnanom finále trafila 27 z 30 terčov a tesne jej ušiel boj o zlato, ktoré získala Britka Amber Hillová. Barteková má ale zmiešané pocity, ak by totiž skončila na prvých dvoch priečkach, mala by istú miestenku na OH 2024 v Paríži!

Vo finálovej štvorčlennej „vyraďovačke“ vypadla ako prvá Talianka Diana Bacosiová, na dvadsiatich terčoch urobila jednu chybu. Barteková bola o chvíľu jediná s dvoma chybami a po zaváhaní pri záverečnom pokuse jej chýbal na boj o zlato jeden bod. „Vo finále nebol žiadny priestor na chybu. Prvé dve si to zaslúžili, strieľali takmer bezchybne,“ uviedla Barteková po pretekoch vo vyjadrení, ktoré pre TASR sprostredkoval jej mediálny manažér Jozef Korbel.

Bronzová medaila mala pre ňu zvláštnu príchuť, keďže prvé dve pozície znamenali miestenku na OH 2024 v Paríži. „Potešilo ma, že som bola najlepšia v semifinále, no z bronzovej medaily mám zmiešané pocity. Olympijská miestenka sa spájala s prvými dvomi pozíciami, od ktorých ma delil jeden terč,“ neskrývala mierne sklamanie slovenská strelkyňa. Vzápätí však doplnila, že ju výsledok teší: „Boli to veľmi náročné preteky, sú tu obrovské horúčavy a fúkal aj silnejší vietor. To spôsobilo aj slabšie výsledky v kvalifikácii. Som rada, že na to stále mám a prinesiem domov medailu.“

Spolu s Hillovou absolvovala všetkých 40 terčov Nemka Nadine Messerschmidtová. Víťazka zaváhala ako prvá a súperka sa na ňu bodovo dotiahla šesť pokusov pred záverom. Pri úplne poslednom pokuse však minula cieľ práve nemecká strelkyňa.

Ďalšie dve slovenské reprezentantky Lucia Kopčanová a Vanessa Hocková nepostúpili z kvalifikácie. Spolu s Bartekovou však odštartujú aj v tímovej súťaži. „Čakajú nás ešte dve možnosti na dobré umiestnenie - máme mix so Štefanom Zemkom. Som rada, že sa na to dal, keďže už ako športový strelec netrénuje. Bude to dobrá príprava na tímovú súťaž, od ktorej máme vysoké očakávania,“ dodala 37-ročná strelkyňa.