Na US Open sa dnes rozhodne o novej mužskej svetovej jednotke: Tínedžer Alcaraz vo finále proti Ruudovi

Splní si sen? Španielsky tenisový supertalent Carlos Alcaraz (19) dnes o 21.30 SELČ zabojuje o svoj prvý grandslamový titul v kariére. V päťsetovej bitke zdolal domáceho miláčika Tiafoa 6:7, 6:3, 6:1, 6:7 a 6:3, a ako druhý tínedžer v Open ére si zahrá vo finále US Open. Naposledy sa to podarilo americkému velikánovi Samprasovi v roku 1990. Alcarazovým súperom bude Nór Casper Ruud (23), ktorý v semifinále vyradil Rusa Chačanova 7:6, 6:2, 5:7, 6:2.

„Čaká nás pravdepodobne najväčší zápas v našich kariérach. Vždy sa snažíte využiť príležitosti, ktoré sa vám naskytnú, a ja som to v semifinále zvládol,“ povedal Ruud v rozhovore na kurte. Ruud, ktorý bol pred turnajom siedmy v rebríčku, je prvým nórskym tenistom v histórii, ktorý si zahrá na betónových kurtoch vo Flushing Meadows finále. V ňom už tento rok bol na Roland Garros, kde márne čelil tamojšiemu kráľovi Rafaelovi Nadalovi.

Iba 19-ročný Alcaraz, svetová štvorka, porazil Tiafoa za 4 hodiny a 19 minút. Úspešne odohral tretí päťsetový zápas počas piatich po sebe nasledujúcich dní. Ak vo finále uspeje, bude najmladšou svetovou jednotkou v histórii. Prekonal by rekord Austrálčana Lleytona Hewitta, ktorý sa stal lídrom rebríčka v 20 rokoch, 8 mesiacoch a 23 dňoch.

„Obaja sme boli v semifinále grandslamu a v takejto chvíli musíte bojovať do poslednej loptičky,“ povedal Alcaraz. „Nezáleží, či hráme päť alebo šesť hodín, je potrebné tam nechať všetko. Aj Frances sa vydal zo všetkých síl. Postup je úžasný,“ povedal Alcaraz.

Španiel zahral 59 víťazných loptičiek Tiafoe o osem menej, a hoci zaznamenal 15 es, doplatil na 52 nevynútených chýb. „Toto fakt bolí. Carlos ale hral príliš dobre. Je to diabolský hráč a vyhrá veľa grandslamov. Som rád, že som sa s ním mohol stretnúť na takej veľkej scéne. Je mi to ľúto, ale určite sa vrátim a raz to vyhrám,“ povedal Tiafoe.