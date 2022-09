V Bundeslige sa prepisovala história! Bayern Mníchov má nového rekordéra

V sobotňajšom zápase 6. kola prišli doma proti Stuttgartu o plný bodový zisk v nadstavenom čase druhého polčasu, keď z penalty vyrovnal na 2:2 guinejský útočník Serhou Guirassy. V súboji účastníkov Ligy majstrov sa zrodil jednoznačný triumf Lipska, ktoré zdolalo Borussiu Dortmund 3:0.

Úvodné dva góly dali maďarskí reprezentanti Willy Orbán a Dominik Szoboszlai, tretí pridal striedajúci stredopoliar z Mali Amadou Haidara. Slovenský reprezentant Peter Pekarík sa nedostal na trávnik v drese Herthy Berlín. Klub z hlavného mesta Nemecka remizoval doma s Leverkusenom 2:2.

"Farmaceuti" nedokázali zvíťaziť v piatom stretnutí sezóny a účastník Ligy šampiónov sa tak nachádza v závere tabuľky.

Bundseliga - 6. kolo:

RB Lipsko - Borussia Dortmund 3:0 (2:0)

Góly: 6. Orbán, 45. Szoboszlai, 84. Haidara

TSG 1899 Hoffenheim - 1. FSV Mainz 4:1 (0:0)

Góly: 53. Kramarič, 69. Promel, 80. Dabbur, 90.+1. Kadeřábek - 83. Kohr, ČK: 41. Hack (Mainz)

Hertha Berlín - Bayer Leverkusen 2:2 (0:0)

Góly: 56. Serdar, 74. Richter - 49. Demirbay, 79. Schick

/P. Pekarík (Hertha) sedel na lavičke/

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 0:1 (0:0)

Gól: 60. Lacroix

Bayern Mníchov - VfB Stuttgart 2:2 (1:0)

Góly: 36. Tel, 60. Musiala - 57. Fuhrich, 90.+2. Guirassy (z 11 m)

