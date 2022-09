TOTO tenis ešte nezažil! Absolútne bizarný dôvod diskvalifikácie Američana

V úvodnom kole proti sebe nastúpili Argentínčan Federico Delbonis (31) a americký tenista Nicolas Moreno De Alboran (25), ktorému v rebríčku ATP patrí až 311. priečka. Po dvoch odohraných setoch bol stav 1:1 a Američan sa rozhodol, že odíde do šatne.

Prestávku, ktorú si vzal, však využil na osprchovanie sa, čím sa previnil voči pravidlám a dopustil sa priestupku. O tomto správaní protihráča informoval rozhodcu samotný Delbonis a arbiter 25-ročného hráča okamžite diskvalifikoval.

"Počas druhého setu som trikrát alebo štyrikrát spadol a pri jednom z pádov sa mi antuka dostala do spodnej bielizne. Musel som s tým hrať asi tridsať minút, čo mi odrelo pokožku až do krvi. Keď som vyhral druhý set, išiel som sa prezliecť na toaletu," priblížil celý incident samotný De Alboran a v opisovaní detailov pokračoval.

"Potom som zistil, že antuku zo seba neviem odstrániť len uterákom, pretože som príliš spotený. Tak som sa rozhodol použiť sprchu a antuku zmyť."

"Môj súper okamžite povedal rozhodcovi, že som bol v sprche (čo nie je povolené) a rozhodca turnaja sa potom rozhodol ma diskvalifikovať," vysvetlil Američan na svojom Instagrame.

Nie príliš nadšený z celej situácie bol aj tréner tenistu: "Niečo také som počas svojej trénerskej kariéry ešte nezažil. Je to veľká škoda, pretože to bol skvelý zápas."

Just got confirmation that Nicolas Moreno de Alboran was disqualified mid-match in Sevilla Challenger for taking a shower during a toilet break.



Not for a lengthy toilet break — for showering.



Rules say "toilet breaks can be used for no other purpose." https://t.co/QmK8Uyj1O5