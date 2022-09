Rasisticky útočil na Mbappého! Za nechutné správanie sa trestu nevyhol

Čin sa stal v júni 2021 po osemfinále ME, keď Francúzsko prehralo v jedenástkovom rozstrele so Švajčiarskom a Mbappe nepremenil rozhodujúci pokus. Obžalovaný sa podľa periodika France Bleu obhajoval tým, že nie je autorom nenávistných slov, ale iba presmeroval komentár z ultrapravicových zdrojov, aby na ne upozornil.

Prokuratúra žiadala od súdu šesťmesačný trest odňatia slobody, ten však študentovi žijúcemu s rodičmi uložil symbolickú pokutu jedno euro, ako aj povinnosť prispieť sumou 1000 eur protirasistickým charitatívnym organizáciám. Samotný Mbappe, ktorý sťažnosť podal, sa na súd nedostavil a nepožadoval žiadnu kompenzáciu.

Twitter user sentenced to suspended €2,000 fine after racist abuse aimed at Kylian Mbappé following France's elimination from the Euros.https://t.co/IelC0119U5