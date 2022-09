Momenty hrôzy v Bukurešti: Mestské derby sa zmenilo na drámu!

Fanúšikovia v Rumunsku to prehnali. Mestské derby v Bukurešti sa zmenilo na drámu!

Derby v hlavnom meste Rumunska medzi Dinamom a Steauou sa nezaobišlo bez výtržností fanúšikov. Aktívni boli najmä chuligáni z tábora hostí, ktorí zrejme na zápas nešli zo zámerom vychutnať si futbalový zážitok.

Romania. 09.09.022

Dinamo Bucharest - Steaua Bucharest.



Police confiscated the flares from Steauea fans before the match. pic.twitter.com/9XrBFWcwMJ September 10, 2022

Podľa webovej stránky ProSport.ro sa fanúšikovia bili na začiatku zápasu, cez polčasov prestávku a na konci zápasu. Polícia bola zahnaná do kúta v útrobách štadióna, pričom chuligáni si ako zbrane brali hasiace prístroje, sedadlá alebo vybuchujúcu pyrotechniku.

The havoc in the stands at Dinamo vs Steaua last night. Surreal confrontation on a football stadium. pic.twitter.com/o3LSsmCcnK — Emanuel Roşu (@Emishor) September 10, 2022