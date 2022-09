Bývalá hviezda Anglicka kritizuje rozhodnutie ligy: Nebolo by lepšie uctiť si kráľovu minútou ticha?

Peter Crouch (41) sa obul do Premier League. Nepáči sa mu rozhodnutie o odložení zápasov.

Anglicko zasiahla smrť kráľovnej Alžbety II. natoľko, že vedenie tamojšej najvyššej súťaže rozhodlo o odložení celého kolo. Preto tento víkend žiadny z duelov Premier League fanúšikovia neuvidia.

Rozhodnutie sa nepáči Petrovi Crouchovi. "Čierne pásky, minúta ticha, štátna hymna, hranie kráľovskej kapely atď. Nie je to lepšie rozlúčenie?," napísal na Twitter.

Ihneď sa začali objavovať podporné názory zo strany fanúšikov. "Presne tak. Určite by to bolo lepšie a úctivejšie," vyjadril názor jeden z priaznivcov futbalu. Ďalší pokračoval. "Mám pocit, že sme tu premárnili obrovskú príležitosť. Ak niečo, tak ma to rozhorčilo, hoci v skutočnosti by to mal byť víkend na oslavu jej života. Je to smutné."

Objavili sa aj kritici názoru Croucha. "A o 5 minút neskôr sa všetci hnevajú na VAR a na tento moment sa zabudlo. Sám ako futbalový fanúšik si želám, aby sa zápasy konali, ale chápem, že pre nefutbalového fanúšika to bude vyzerať neúctivo," trefne poznamenal jeden z používateľov Twitteru.