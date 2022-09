Konflikt vo svete cyklistiky! Roglič obvinil Wrighta: Vytrhol mi riadidlá z rúk

Tridsaťdvaročný cyklista v závere etapy zaútočil v poslednom menšom stúpaní etapy len pár kilometrov pred cieľom, ale potom v záverečnom šprinte spadol. Etapu dokončil so zakrvavenou nohou a rukou, pričom sa v bolestiach držal za rameno a hrudník. "Po náraze mi trvalo, kým som si veci urovnal v hlave. Ale teraz sa pýtam sám seba: 'Ako sa to môže stať?' Mojím záverom je, že spôsob, akým k tomuto pádu prišlo, je neprijateľný," citovala Rogliča agentúra DPA.

Po páde nebolo jasné, čo nehodu spôsobilo. Neskôr kamery odhalili kontakt Rogliča s Wrightom. "Nemám oči na chrbte, inak by som sa rozbehol. Wright sa prirútil zozadu a vytrhol mi riadidlá z rúk," uviedol Slovinec, ktorý v priebežnom poradí figuroval na druhej priečke s mankom 1:26 min na lídra Remca Evenepoela.

Riaditeľ Jumbo-Visma Richard Plugge bol rovnako nespokojný s Wrightovým správaním: "Pred desiatimi rokmi starší jazdci bili na poplach, pretože mladší začali prejavovať málo rešpektu. A tí mladší z minulosti sú dnes tí starší jazdci. A stále sa o tom diskutuje. To sa teda musí zmeniť. Som rád, že Primož poukázal na správanie jazdcov."

