Hokejová nádej z Nitry zažiarila: Ondrej Molnár strelil nádherný gól

Hokejová nádej spod Zobora odohral už v minulej sezóne slušnú porciu duelov v extralige. Očividne si získal dôveru aj u nového trénera "corgoňov". V prípravnom zápase proti Jihlave nastúpil v druhom útoku a fanúšikov nepochybne zaujal.

Najmä gólovou lahôdkou. Po presnom zásahu sa ihneď tešil so spoluhráčmi, mimo iných bol s ním na ľade aj Ivan Švarný, ktorý je od Molnára o 20 rokov starší.

🇸🇰 Ondrej Molnár (F, 2005) scoring a really nice goal from the rush against Dukla Jihlava. 🚀#2023NHLDraft pic.twitter.com/XOHiWIgpuj