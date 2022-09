Tínedžer Carlos Alcaraz postúpil do finále US Open: Hrá hneď o dve prvenstvá

Španielsky tenista Carlos Alcaraz postúpil do finále grandslamového turnaja US Open.

V semifinále zdolal Američana Francesca Tiafoea 6:7, 6:3, 6:1, 6:7, 6:3. Devätnásťročný Španiel má zároveň šancu stať sa najmladšou svetovou jednotkou v histórii mužského tenisu, ak vo finále zdolá Caspera Ruuda z Nórska. Doposiaľ bol najmladší Lleyton Hewitt vo veku 20 rokov a deväť mesiacov. V prípade finálového triumfu sa jednotkou stane Ruud.

Alcaraz zvládol na turnaji tretiu päťsetovú drámu po sebe. Obaja tenisti predvádzali atraktívnu hru, diváci im niekoľkokrát tlieskali postojačky. Tak ako v prvom sete po skvostnej výmene, keď Alcaraz dobehol niekoľko zdanlivo stratených lôpt, až napokon zahral nechytateľný forhend po čiare.

Tiafoe ťažil spočiatku z dobrého podania, no od polovice zápasu sa mu na ňom prestalo dariť. Alcaraz zaznamenal v zápase 59 víťazných úderov, Tiafoe o osem menej. Výraznejšia bola štatistika nevynútených chýb, Američan ich urobil 52, Španiel 37. "Chcel som tu byť v nedeľu a držať nad hlavou pohár pre víťaza. Mal som to v hlave. Viem, že mnohí sú hrdí na to, čo som dokázal. Chcel som, aby to skončilo trochu inak, to je všetko," uviedol po zápase Tiafoe so slzami v očiach. Potom dodal: "Práve som dokázal, že môžem hrať tenis s tými najlepšími a som schopný vyhrávať grandslamy."

Ruud postúpil do finále, keď ako turnajová päťka zdolal v semifinále Rusa Karena Chačanova v štyroch setoch 7:6 (5), 6:2, 5:7, 6:2. Do stavu 4:4 v 1. sete obaja dvakrát stratili podanie, no následne si ho už postrážili a úvodné dejstvo dospelo do tajbrejku. Ruud v ňom viedol už 4:1 a napokon využil tretí setbal za stavu 6:5.

Chačanov síce získal prvú hru druhého setu, no v treťom aj piatom geme stratil podanie a Ruudov náskok 4:1 sa ukázal ako priveľké sústo. Nór čistou hrou pri svojom podaní ukončil druhý set, v ktorom pri vlastnom podaní nestratil ani jeden fiftín. Tretí set bol dlho vyrovnaný, keďže obaja si držali podanie. Chačanov sa dostal do náskoku 6:5, no v 12. hre brejkol súpera a znížil na 1:2.

Vo štvrtom sete sa Ruud vrátil k hre z druhého, vyhol sa zbytočným chybám a po brejkoch v treťom a piatom geme získal náskok 4:1. Ten si už nenechal vziať a zápas ukončil po 3 hodinách čistou hrou pri svojom podaní.

"Bol to z mojej strany vynikajúci zápas. Spočiatku som bol nervózny, stratil som veľa servisov. Potom som sa upokojil a v 2. a 4. sete som hral výborne. Som veľmi šťastný z postupu do finále. Po prehre v Paríži som si hovoril, že sa môže stať, že to bude moje jediné grandslamové finále v kariére. Je pre mňa veľké zadosťučinenie, že som znovu vo veľkom finále. Snažím sa zvládať každý dôležitý zápas a vážiť si každú príležitosť, ktorú dostanem," povedal Ruud.

Pre 23-ročného Nóra to bude druhé grandslamové finále v kariére. Prvýkrát bojoval o titul v prebiehajúcej sezóne na turnaji Roland Garros v Paríži, keď prehral so Španielom Rafaelom Nadalom. Alcaraz sa o titul na grandslamovom turnaji pobije po prvý raz a ak vo finále uspeje, stane sa druhým najmladším mužským šampiónom US Open vo veku 19 rokov a štyri mesiace. Zatiaľ najmladším tenistom ktorý získal titul na US Open, je Američan Pete Sampras (19 rokov, 28 dní).



muži - dvojhra - semifinále:

Carlos Alcaraz (Šp.-3) - Frances Tiafoe (USA-22) 6:7 (6), 6:3, 6:1, 6:7 (5), 6:3,

Casper Ruud (Nór.-5) - Karen Chačanov (Rus.-27) 7:6 (5), 6:2, 5:7, 6:2