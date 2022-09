Brankár Manchestru United mieri do Sparty Praha! Prišiel Dúbravka a musel odísť

Do hlavného mesta Česka smeruje po viac ako štyroch rokoch v Anglicku dvadsaťdvaročný brankár Matej Kovář (22), ktorý našich západných susedov reprezentoval aj v mládežníckych kategóriách. V januári 2018 si ho zo Slovácka, v ktorom futbalovo vyrastal, vyhliadol práve Manchester.

Na Britských ostrovoch chytával najmä za juniorské tímy United a v kategórii do 19 rokov sa predstavil aj v mládežníckej Európskej lige. Skúsenosti naberal aj so seniorským futbalom, keď v rámci hosťovaní pôsobil v mužstvách Swindon Town a Burton.

V minulom ročníku bol zaradený aj na súpisku seniorského mužstva „červených diablov“ . Po príchode Dúbravku sa však musel porúčať a pre svoj ďalší rozvoj si vybral český veľkoklub Sparta Praha.

NEW SIGNING | Matěj Kovář moves on loan from @ManUtd to Sparta!



Welcome to Sparta, Matěj!



➡️ https://t.co/r20f4hEhvO pic.twitter.com/fjHYVVk76U