De Marco po remíze s Vilniusom: Hrali sme doma, stratili sme dva body

Futbalistom ŠK Slovan Bratislava podľa trénera Vladimíra Weissa st. chýbalo v úvodnom vystúpení v H-skupine Európskej konferenčnej ligy viac kvality v útoku.

Zo zdravotných či disciplinárnych dôvodov absentovalo aj niekoľko dôležitých hráčov a domáci si do tabuľky pripísali bod za bezgólovú remízu s FK Žalgiris Vilnius. Konto si môžu obohatiť už na budúci týždeň, keď zavítajú na ihrisko Pjuniku Jerevan.

Stredopoliar Džaba Kankava nebol k dispozícii pre červenú kartu z odvetného súboja play off EKL proti HŠK Zrinjski Mostar, dva dni pred zápasom utrpel menšie zranenie stopér Guram Kašia. Po dlhodobých zraneniach ešte neboli pripravení na plnú minutáž Vladimír Weiss ml. ani Ibrahim Rabiu. "Belasí" ich dokázali zastúpiť, tréner videl príčinu nerozhodného výsledku inde.

"Všetci v útoku musíme hrať lepšie. Keď chceme vyhrať, musíme dať gól, toto nám absentovalo. Ani Ramirez sa nepresadil, v prvom polčase ani Green, ešte sa aj zranil. Chýbal nám lepší pohyb. Čakvetadzeho myšlienka nebola niekedy ani pochopená, z tohto pohľadu nám chýbala väčšia kvalita. Čakal som viac od hráčov, ktorí naskočili v útočnej fáze. Prakticky sme vystriedali celý útok a nepresadili sme sa tam," povedal Weiss st., ktorý v druhom polčase nasadil Aleksandara Čavriča, Ivana Šaponjiča či Jaromíra Zmrhala.

V závere riadneho hracieho času poslal na trávnik po šesťtýždňovom výpadku aj Weissa ml. "Chce to čas, nie je na to zázračný prútik. Dá sa to len zápasovou praxou, futbal hrať samozrejme vie. Dal som ho, aby som ho psychicky posunul ďalej. Celý týždeň už trénoval s nami, ale zápasová prax sa nedá dohnať za týždeň. Postupne ho budeme dávať, miesto si samozrejme musí zaslúžiť ta ako všetci hráči," uviedol kouč úradujúceho slovenského majstra. Na čele tabuľky sa usadil švajčiarsky FC Bazilej vďaka víťazstvu nad Jerevanom 3:1.

"Body musíme niekde dohnať, ideme do Jerevanu, pokúsime sa tam. Myslím si, že skupina bude vyrovnaná, ideme bojovať ďalej," dodal Weiss st.

Podľa obrancu Vernona De Marca, ktorý nosí pri neúčasti Weissa ml. kapitánsku pásku, si Slovan zaslúžil viac ako remízu: "Myslím si, že sme odohrali dobrý zápas, hlavne v defenzíve. Sme radi, že sme nedostali gól, mali sme veľa šancí, mohli sme premeniť aspoň jednu. Súper bránil veľmi dobre pred šestnástkou. Všetci videli, aký to bol zápas, snažili sme sa hrať jednoducho, meniť strany, centrovať, strieľať. Viac to mrzí, keď hráme dobre a nevyhráme. Dúfam, že prídu zápasy, keď budeme hrať dobre a aj vyhráme. Hrali sme doma a možno máme pocit, ako keby sme stratili dva body. Uvidíme, ako sa nám bude dariť vonku, určite je ešte skoro, aby sme niečo hodnotili. Chceme hrať čo najlepší futbal, tak ako doteraz, určite všetci videli, že sme sa zlepšili počas predkôl a dúfam, že príde zlepšenie aj počas skupinovej fázy."

De Marco zdôraznil, že Bratislavčania nepodceňovali litovského protivníka: "Súper sa môže zdať zdolateľný, ale každé mužstvo hrá na sto percent a bojuje do konca, ako my, keď hráme s lepším súperom. Mrzí nás to, ale určite to nebolo mužstvo, ktoré nevie hrať futbal alebo je oveľa slabšie ako my. Musíme rešpektovať súpera, lebo mal dobré výsledky. Keď sa na to pozrieme tak, získali sme bod a pozeráme sa ďalej pozitívne." Slovan bude mať cez víkend voľno, fortunaligový duel so Zlatými Moravcami dohrá v novembri.

"Potrebujeme to, aby sme si oddýchli z mentálnej stránky aj fyzicky. Je pre nás ťažké hrať toľko zápasov, niektoré zápasy sme hrali 120 minút. Nevyhováram sa, ale je to ťažké, je to realita. Teraz si musíme oddýchnuť, zregenerovať a pripraviť sa na ďalší zápas v EKL," dodal De Marco. Slovenský zástupca nastúpi v Arménsku vo štvrtok 15. septembra o 18.45 SELČ.