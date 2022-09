Tréner Weiss pochválil úroveň zápasu so Žalgirisom: Mali sme jeden zásadný problém!

Slovenskému futbalovému šampiónovi ŠK Slovan Bratislava nevyšiel podľa predstáv vstup do skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy 2022/2023.

Vo štvrtkovom domácom dueli H-skupiny na Tehelnom poli „belasí“ uhrali bezgólovú remízu s litovským mužstvom Žalgiris Vilnius. „Odohrali sme dobrý zápas, chýbala len efektivita vpredu. Mali sme veľa šancí a myslím si, že sme to mohli premeniť. Mali sme príležitosť na tri body, ale nepodarilo sa nám to. Pozitívne je to, že sme neinkasovali. V obrane problém nebol. Problém bol s efektivitou. Ideme ďalej,“ povedal pre klubovú TV kapitán „belasých“ Vernon De Marco.

Aj kouč Slovana Vladimír Weiss st. priznal, že diváci mohli vidieť výborný zápas. Jediné, čo ho mrzelo, boli chýbajúce góly. „Chceli sme vyhrať. Mali sme dve-tri výborné šance. Treba uznať, že aj súper mal príležitosti. Z tohto pohľadu je remíza asi spravodlivá,“ povedal na pozápasovej tlačovej konferencii rodák z Bratislavy, ktorý o dva týždne oslávi 58. narodeniny.

Žalgiris Vilnius sa už v minulosti v rámci pohárovej Európy predstavil na Slovensku. Bolo to v sezóne 1993/1994, keď v predkole Pohára víťazov pohárov natrafil na 1. FC Košice. Prehral však oba zápasy - vonku 1:2 a následne doma 0:1. V Bratislave tak v konfrontáciách so slovenskými tímami premiérovo neprehral.

Slovan predtým v kontinentálnych pohárových súťažiach proti súperovi z Litvy nehral. Vo štvrtok sa nevedel presadiť v koncovke. Podľa Weissa tímu chýbala kvalita a väčšia istota vo finálnej fáze. Zároveň priznal, že Slovan mal aj šťastie pri najväčšej šanci hostí, keď obrana Bratislavčanov vykopla loptu z bránkovej čiary. „My sme hrali svoj futbal, neustále do plných... Myslím si, že u nich sa nám bude hrať lepšie. Samozrejme, tie body musíme niekde dohnať. Myslím si, že skupina bude vyrovnaná. Teraz ideme do Jerevanu a budeme bojovať ďalej,“ poznamenal bratislavský lodivod.

Už o týždeň 15. septembra čaká na Slovan ďalší zápas na pôde arménskeho Pjuniku Jerevan, ktorý vo štvrtok prehral vo švajčiarskom Bazileji s miestnym FC 1:3. Doma sa "belasí" v EKL predstavia až 13. októbra proti Bazileju. Slovan Bratislava hral v skupinovej časti EKL aj vlani, vtedy z F-skupiny nepostúpil ďalej. Trikrát sa v minulosti predstavil aj v skupine Európskej ligy, v ročníkoch 2011/2012, 2014/2015 a 2019/2020 zostal bez postupu.