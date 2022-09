Nechutná predohra zápasu v Nice: Lietali svetlice aj stoličky

Na štadióne v Nice sa totiž do seba pustili fanúšikovia oboch táborov a polícia mala plné ruky práce.

"Momentálne prebieha bezpečnostný mítingu UEFA," napísal nemecký klub na sociálnych sieťach asi štvrťhodinu pred plánovaný štartom. Asi 50 fanúšikov Kolína napadlo sektor domácich priaznivcov. Lietali svetlice, stoličky. Úvodný výkop sa tak z pôvodných 18.45 h posunul na 19.40. Zápas sa napokon odohral, skončil sa remízou 1:1. Slovenský reprezentant Ondrej Duda hral v drese hostí od 56. minúty.

