Zakopnutie hneď na úvod: Slovan nedokázal proti Žalgirisu skórovať

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava remizovali vo štvrtkovom úvodnom vystúpení v H-skupine Európskej konferenčnej ligy s FK Žalgiris Vilnius 0:0. Najbližšie nastúpia vo štvrtok 15. septembra na ihrisku Pjuniku Jerevan, ktorý prehral na trávniku FC Bazilej 1:3.

Európska konferenčná liga - H-skupina, 1. kolo:

ŠK Slovan Bratislava - FK Žalgiris Vilnius 0:0

ŽK: Lovat, Medveděv - Ljubisavljevič. Rozhodovali: Džabarov - Husejnov, Džavanšir (všetci Azer.), 11.227 divákov



Slovan: Chovan - Medveděv, Abena, De Marco, Lovat (89. Weiss ml.) - Barseghjan (68. Zmrhal), Agbo, Kucka (87. Mustafič), Čakvetadze - Green (46. Čavrič), Ramirez (68. Šaponjič)

Vilnius: Gertmonas - Bopescu, Pavelič, Ljubisavljevič, Mamič - Kyeremeh, Gorobsov, Miličkovič (65. Buff), Ourega - Oyewusi (87. Burba), Oliveira (90.+3 Kazlauskas)



Hostia mali v úvode k dispozícii priamy kop v blízkosti pokutového územia, z uhla takmer pri bránkovej čiare. Domáci odvrátili center a Čakvetadze potiahol rýchly protiútok, pred súperovou šestnástkou ho však zbrzdil a napokon stratil loptu. Ten istý hráč to onedlho vyskúšal strelou spoza šestnástky a tesne minul bránku Vilniusu. Slovanisti boli v prvom polčase aktívnejší, no pre pozornú defenzívu Žalgirisu sa museli obrniť trpezlivosťou a vyčkávať na vyložené príležitosti. Zároveň si museli dávať pozor na zadné vrátka, čo im v 28. minúte pripomenul Kyeremeh. Z pravej strany sa cez niekoľko protihráčov predral až do šestnástky, kde sa lopta dostala k Ouregovi a ten v sľubnej situácii netrafil bránku. Na opačnom konci si na prihrávku do šestnástky nabehol Agbo, ani on z výhodnej pozície brankára neohrozil. Neskôr vyslal delovku Čakvetadze, ani tentoraz však nepochodil, ďalšia prudká rana nad išla z kopačky Agba. Pred prestávkou zahrozili aj hostia, na bránku sa rútil Miličkovič, jeho zakončenie zblokoval De Marco a z dorážky prestrelil Mamič. V nadstavenom čase prvého dejstva Chovan zneškodnil volej Kyeremeha.

Prvá šanca po zmene strán patrila hosťom. V 47. minúte pokazil Agbo rozohrávku v strede poľa a prehral aj osobný súboj, vznikla kontra Žalgirisu, Ourega si v šestnástke zasekol Abenu a poslal strieľanú prihrávku k vzdialenejšej žrdi, kde z bezprostrednej blízkosti nenasmeroval loptu do siete Oyewusi. O štyri minúty si obrovskú možnosť vypracovali aj domáci, Čakvetadze odcentroval z ľavého krídla, Ramirez hlavičkoval do nohy brankára Gertmonasa, z dorážky sa nepresadil Agbo. Po neúspešnej strele Kyeremeha z diaľky sa dej vrátil pred bránku Vilniusu, po narážačke sa v šanci objavil Čakvetadze, no zblízka neprekonal Gertmonasa. Po vyše hodine hry priletel center na zadnú žrď Slovana, kde nedočiahol na loptu Kyeremeh a nezasunul ju medzi tri žrde. Po týchto momentoch opadlo tempo aj vinou častých prerušení, hostia sa zatiahli ešte hlbšie a domácim sa nedarilo prelomiť ich obranný val. V závere bol najbližšie k otvoreniu skóre Abena, ale po zmätkoch v šestnástke Žalgirisu hlavičkoval tesne nad. Gól v sieti Bratislavčanov nepripustil De Marco, ktorý po kontre hostí zblokoval zakončenie Oyewusiho. Slovan obliehal bránku súpera aj v nadstavenom čase, no bezgólový stav už nezmenil.



tabuľka H-skupiny:

1. Bazilej 1 1 0 0 3:1 3

2. SLOVAN 1 0 1 0 0:0 1

Vilnius 1 0 1 0 0:0 1

4. Jerevan 1 0 0 1 1:3 0