Futbalový príbeh, ktorý chytí za srdce každého fanúšika: Krásna spomienka na zosnulého otca

V roku 2010 zomrel na rakovinu hrubého čreva hráč Exeteru City Adam Stansfield († 31). Po tejto tragickej udalosti sa klub, ktorý momentálne pôsobí vo štvrtej najvyššej anglickej súťaži, rozhodol vyradiť číslo 9. Presne to totiž na svojom drese nosil miláčik tamojších tribún.

Od tohto momentu ubehlo už 12 rokov a Exeteru sa teraz na hosťovanie z Fulhamu podarilo získať talentovaného útočníka. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby sa novou posilou štvrtoligistu nestal syn Adama Stansfielda - Jay Stansfield (19). Nielenže mladý Angličan bude hájiť farby rovnakého družstva ako jeho otec v minulosti, ale vedenie klubu mu dokonca umožnilo, aby si zobral práve vyradené číslo 9.

✍️ H O M E C O M I N G 🤩



We are delighted to announce the signing of Jay Stansfield on loan from @FulhamFC for the rest of the 2️⃣2️⃣/2️⃣3️⃣ season ❤️#ECFC #OneGrecianGoal pic.twitter.com/M106xENHC9