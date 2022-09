Alcaraz živí nádej na trón: V maratónskej bitke predviedol úder US Open!

Úžasný obrat v maratónskom štvrťfinále US Open predviedol iba 19-ročný Carloz Alcaraz, ktorý nakoniec zdolal Taliana Jannika Sinnera 6:3, 6:7, 6:7, 7:5, 6:3.

Španiel odvrátil mečbal, je v semifinále a živí nádej na post svetovej jednotky. Svoj výkon vyšperkoval jedinečným úderom, ktorý je hitom internetu!

Najefektnejší kaliber vytiahol v závere druhého setu, keď čelil výhode Sinnera za stavu 6:5. Parádnu výmenu okorenil úderom za chrbtom v okamihu, keď bol po nábehu Taliana na sieť v defenzíve. Fanúšikovia boli z tejto výmeny nadšení, oboch odmenili búrlivým potleskom a na internete bol označený za najlepší úder turnaja.

Ten set Španiel síce prehral, ale nakoniec sa tešil on. Po viac než piatich hodinách sa teší z premiérového semifinále vo Flushing Meadow a zo šance stať sa najmladšou svetovou jednotkou v histórii. „Úprimne, stále neviem, ako som to dokázal. Ako vždy hovorievam, musíte si stále veriť. Nádej strácate ako poslednú,“ povedal Alcaraz po zápase, ktorý bol druhým najdlhším v histórii US Open. Dlhšie hrali v roku 1992 Švéd Edberg a Američan Chang, ktorí strávili na kurte 5 hodín a 26 minút.

Alcarazovým súperom bude osemfinálový premožiteľ Nadala Francis Tiafoe, ktorý sa stal prvým americkým mužským semifinalistom US Open od roku 2006 a on živí nádej Američanov, že sa po 19 rokoch dočkajú amerického víťaza. Tým posledným bol v roku 2003 Andy Roddick. Syn imigrantov zo Sierry Leone zdolal 7:6, 7:6, 6:4 Rusa Rubľova, ktorý sa do grandslamového semifinále neprebojoval ani na šiesty pokus.