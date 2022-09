Aj o tomto je Liga majstrov! Hviezda Tottenhamu sa po premiérovom góle neubránila emóciam

Viacerí fanúšikovia kritizovali jeho letný prestup z Evertonu do hlavného mesta Veľkej Británie, no šikovný futbalista už po pár zápasoch umlčal všetkých kritikov. Napriek tomu však ostáva nohami pevne na zemi a nezabúda na to, z akých pomerov a vďaka komu sa dostal medzi absolútnu svetovú špičku.

Po výbornom výkone si to teda Richarlison namieril priamo k tribúne, kde sedeli jeho rodičia. Tí ho od radosti okamžite vyobjímali a tento krásny moment ním poriadne rozhýbal. Po tvári mu začali stekať slzy a tie si dokonca musel utierať do svojho dresu. Ukázal tak, že napriek tvrdému výrazu je stále len človekom, ktorému sa splnil veľký detský sen.

