Veľký talent slovenského džuda Benjamín Maťašeje (19): Olympijské tatami je môj životný cieľ

Rastie nám skvelý talent! Slovenský reprezentant v džude Benjamín Maťašeje (19) získal v auguste na MS juniorov v Ekvádore bronzovú medailu v kategórii do 100 kg. Cenný kov zo svetového juniorského šampionátu tak na Slovensko priniesol po dlhých 26 rokoch. Člen Dukly Banská Bystrica v rozhovore pre Nový Čas porozprával, aké má v džude ambície, ale prezradil aj to, že sa pohráva s myšlienkou v budúcnosti presedlať na MMA.

Prečo ste si ako šport vybrali práve džudo?

- Džudo robil niekedy rekreačne môj starý otec. V rodine sme preto o tomto športe vedeli. Rodičia raz uvideli nábor do klubu v Banskej Bystrici, a keďže som bol veľmi živé dieťa, tak ma tam prihlásili.

Čo považujete za najväčšie benefity tohto športu?

- Každé dieťa určite baví mať na sebe kimono, to je úžasný pocit. Cítite sa ako z filmu. Džudo však odporúča aj svetová organizácia UNESCO ako najvhodnejší šport pre deti, keďže sa tam učí napríklad pádová technika, ktorá sa dá využiť vo viacerých športoch. Ale robí sa aj gymnastika a rôzne hry, ktoré dajú dieťaťu veľa.

Opíšte, ako vyzerá bežný deň džudistu...

- Ráno vstanem, niekedy si dám raňajky, niekedy nie. Potom mám posilňovanie alebo kondičný tréning a popoludní už len džudo.

Aké sú vaše najväčšie úspechy?

- Ako dorastenec som bol piaty na MS. Potom bola korona, čo bolo komplikované, lebo sa nedalo trénovať a nesúťažilo sa. Tento rok mám však vynikajúcu formu. Na juniorských svetových pohároch som nazbieral zo štyroch štartov tri medaily - zlatú, striebornú i bronzovú. Na MS juniorov som vybojoval bronz, čo považujem za môj najväčší životný úspech.

Čo sa týka ambícií, asi každý mladý športovec sníva hlavne o olympiáde...

- Ani ja nie som výnimkou. Je to môj najväčší životný cieľ. Som odhodlaný dostať sa už do Paríža 2024. Na tejto ceste dám do toho všetko. Z tých krátkodobejších cieľov ma budúci víkend čakajú juniorské ME, kde budem chcieť potvrdiť úlohu favorita a vybojovať medailu. Pôjdem po zlatú. V októbri ma čakajú seniorské MS.

Šport je jedna vec, ale čo škola? Je pre vás dôležitá?

- Priznám sa, venujem sa viac športu. Je pre mňa prioritou. Na školu však nezabúdam. Chodil som štyri roky na športové gymnázium, kde sa mi učitelia snažili vždy vyhovieť. Tento rok som zmaturoval a budem pokračovať na Univerzite Mateja Bela, kde budem študovať trénerstvo. Cieľ je jasný - venovať sa džudu celý život, aj keď rozmýšľam, že by som po väčších úspechoch išiel do MMA.

To je zaujímavá myšlienka...

- Zatiaľ uvažujem o MMA len tak, neberiem to vážne a sústredím sa na džudo. MMA sú zmiešané bojové umenia, aj sa tam hádže, zápasí či boxuje... To by som musel natrénovať. Dá sa to však všetko pomixovať a naučiť.