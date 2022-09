Jazdec tímu TotalEnergies Juraj Sagan (33) bude štartovať na Okolo Slovenska: Nejdem na výlet, chcem dať o sebe vedieť!

Zmena plánu! Na budúcotýždňových pretekoch Okolo Slovenska sa na štarte predsa len objaví meno Sagan. Nie však trojnásobného majstra sveta Petra (32), ale jeho staršieho brata Juraja (33). Jazdec francúzskeho tímu TotalEnergies berie toto podujatie ako skvelú prípravu na blížiace sa majstrovstvá sveta v Austrálii. Denníku Nový Čas prezradil, že plánuje v nejakej etape únik, aby dal o sebe vedieť!

Už v utorok odštartujú pod Tatrami najznámejšie cyklistické preteky Okolo Slovenska. Tentoraz však fanúšikovia neuvidia na trati trojnásobného majstra sveta Petra Sagana, ktorý sa v Kanade pripravuje na blížiace sa majstrovstvá sveta v Austrálii. „Peter štartovať doma nebude, ale ja sa na štart postavím. Pôvodne som nemal jazdiť ani ja, ale francúzsky tím mi dal ponuku, že môžem ísť, tak som ju využil. Bude to pre mňa dobrá príprava pred svetovým šampionátom,“ povedal pre Nový Čas starší z bratov Saganovcov - Juraj.

Problémy s kolenom

Rodák zo Žiliny v tomto ročníku toho veľa zatiaľ na pretekoch nezajazdil, keďže mal na jar zdravotné problémy. „Trápilo ma pravé koleno, chodil som aj na obstreky a od marca som prakticky dva mesiace netrénoval a ani nesúťažil. Takže postupne sa teraz rozbieham a už sa teším na domáce preteky Okolo Slovenska. Neberiem to ako nejaký výlet, rád by som dal o sebe vedieť v nejakej etape. Plánujem únik, ale uvidíme, ako to na trati dopadne.“

Odlet do Austrálie

Juraj počul aj o problémoch s povrchom na trati, kde organizátori plánujú dať špeciálny koberec. „Zatiaľ som tú trať nevidel, iba som o tom počul, že plánujú improvizovať a my to musíme iba akceptovať.“ Hneď po skončení podujatia naberie starší z bratskej dvojice smer Austrália, kde sa rovnako ako jeho brat predstaví na svetovom šampionáte. „Budúcu sobotu sa končia preteky a následne letím do Sydney. Uvidíme, či to bude moja posledná súťažná misia, alebo ma ešte tím nominuje na nejaké podujatie do konca októbra,“ dodal Juraj.

Blamáž už nehrozí

Organizátori podujatia mali pôvodne veľké starosti s úsekom trate v 3. etape pretekov. Konkrétne išlo o úsek horského priechodu Grajnár na Spiši, kde bolo na 30-metrovom úseku množstvo výtlkov, nerovností a puklín. Našťastie sa už trať podarilo dať do takého stavu, aby jazdcom nehrozili komplikácie. „Spomínaná trasa je už v takom stave, ako sme si predstavovali,“ povedal Stanislav Holec, ktorý trať zostavoval.

Program Okolo Slovenska:

Prológ (13. september): Petržalka - Petržalka, 7 km

1. etapa (14. september): Šamorín - Trnava, 142,3 km

2. etapa (15. september): Hlohovec - Banská Štiavnica, 185,8 km

3. etapa (16. september): Detva - Spišská Nová Ves, 210,0 km

4. etapa (17. september): Levoča - Košice, 182,1 km