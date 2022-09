Magický večer pod Vezuvom pre Lobotkov Neapol, potupil slávny Liverpool: Rázna reakcia Kloppa!

Tréner futbalistov FC Liverpool bude v najbližších dňoch hľadať príčiny matných výkonov svojich zverencov. Jürgen Klopp po stredajšej prehre v prvom zápase A-skupiny Ligy majstrov na ihrisku SSC Neapol 1:4 uviedol, že potrebuje nejaký čas na takúto analýzu.

Naopak, talianske médiá označili večer pod Vezuvom ako magický pre SSC a tréner "Partenopei" Luciano Spalletti uviedol, že pri takejto forme mužstva nie je nič nemožné.

Domáci začali duel ako z partesu, Victor Osimhen trafil už v prvej minúte žrď. O štyri minúty neskôr zariadil prvý gól Piotr Zelinski, keď premenil pokutový kop po ruke Jamesa Milnera. Kloppa však rozladili najmä ďalšie góly v prvom polčase z kopačiek Andreho Anguissu a Giovanniho Simeoneho po hrubých chybách Joea Gomeza a domáci tak viedli už 3:0: "Tieto góly sme súperovi naservírovali na tanieri. Po celý zápas sme neboli v hre. Neboli sme kompaktní, ani v defenzíve, ani v ofenzíve."

Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka odohral v drese SSC celý duel a svojim výkonom podporil skvelé tímové predstavenie. Práve 27-ročný futbalista bol na začiatku rýchlej kontry, ktorá vyústila do gólu na 3:0. Známy taliansky magazín Calcio Mercato jeho výkon ohodnotil známkou 7,5 s komentárom: "Tradičný riaditeľ modrého orchestra. Dokonca aj proti Liverpoolu diktoval zákony v strede poľa a dokonale manévroval s loptou s vysokou triedou a eleganciou." Lepšiu známku dostali iba Anguissa (8,5) a Zielinski (8), rovnaké ohodnotenie ako Lobotka dostal ešte aj Chviča Kvaracchelija.

Kloppove slová o nekompaktnosti zopakoval aj obranca "The Reds" Andy Robertson. "Neapol hral akoby mal o jedného muža viac. Bol jasne lepší tím. My sa musíme vrátiť k základom našej hry a musíme byť oveľa kompaktnejší."

Liverpool mal o kúsok lepšiu štatistiku držania lopty, ale Neapolčania mali viac striel na bránu i mimo nej, z čoho vyplýva, že hrali priamočiarejšie ako súper. "Veľa vecí nám chýba. Nepracujeme ako tím. Musíme sa pokúsiť nájsť nastavenie, aby sme sa zlepšili takmer vo všetkom. Nemá to nič spoločné s osobnými vecami, ani s ničím iným. Potrebujem čas, aby som si to premyslel. Mojou úlohou je zistiť, čo sa deje," dodal Klopp.

V tábore Talianov bola atmosféra úplne opačná, dojímavo prežíval večer prezident Neapolu Aurelio De Laurentiis. Ten na sociálnu sieť napísal: "Nezabudnuteľný triumf. Večer, o ktorom budú prítomní na štadióne ešte dlho rozprávať. Navždy si ho budem pamätať. Je veľkou hrdosťou byť prezidentom tohto klubu, ktorý majstrovsky vedie Spalletti a jeho asistenti. Blahoželám všetkým a ďakujem."

Spalletti však po týchto vyjadreniach tlmil nadšenie: "Je to dôležitý výsledok, pretože potom sa vždy robia analýzy toho, ako sa zrodil. V Liverpoole tento výsledok spôsobuje mierny rozruch, ale podstatné je, aby sme vždy mohli hrať náš futbal bez ohľadu na to, kto proti nám stojí. To je to, čo určuje úroveň osobnosti. Nikdy sa neuspokojíte s výsledkom, znamenalo by to, že tím má limity. Ale nebol to ´len dobrý´ zápas a pri tomto výkone nie je nič nemožné. My teraz musíme myslieť aj na dobrý tréning."

V druhom polčase sa domáci kormidelník rozhodol pre dvojnásobné striedanie, v 52. minúte poslal na ihrisko dvojicu čerstvých hráčov Hirvinga Lozana a Alessia Zerbina. Po tomto momente sa hostia dostali viac do hry. "Aj preto by som sa v žiadnom prípade veľmi neradoval. Lebo bolo potrebné udržať hráčov v strehu. Stačí jeden detail, ktorý zmení psychológiu hry a skomplikuje ju. Desať minút sme po tomto dvojnásobnom striedaní prenechali iniciatívu im. Ale môžem povedať, že to bol pozitívny začiatok," citoval Spallettiho portál gazzetta.it.