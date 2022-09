Začínajú sa domáce florbalové extraligy: Titul obhajujú Trenčania a Nemšovčanky

V sobotu sa plošne v úradnom hracom termíne začnú najvyššie slovenské florbalové súťaže 2022/2023 – extraliga mužov a Hyundai extraliga žien.

Už v piatok o 20.00 h je pritom na programe predohrávka 1. kola extraligy mužov FBK Nižná – FBC alkoholonline.sk Prešov. Na 12. septembra naplánovali duel 1. kola Hyundai extraligy žien medzi VŠK PdF UK Hurikán Bratislava a NTS FK-ZŠ Nemšová (18.00 h) ako úvodnú kapitolu kontinuity florbalových televíznych pondelkov.

Rovnako ako v sezóne 2021/2022 bude v mužskej súťaži pôsobiť dvanásť klubov a v ženskej osem. Nováčikom v extralige mužov je bratislavský Tempish Capitol Floorball Club a medzi ženami FBK Harvard Partizánske. Hlavné mesto vrátane jeho bezprostredného okolia bude mať v mužskej súťaži štyroch zástupcov, Trenčín a Košice po dva kluby.

Obhajcami titulu sú ŠK 1. FBC Florbal Trenčín u mužov a spomenutá Nemšová medzi ženami. Trenčania vstúpia do 22-kolovej základnej časti hranej systémom každý s každým doma aj vonku v sobotňajšom regionálnom derby pred svojimi fanúšikmi proti ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom (18.00 h). Nemšovčanky chronologicky začnú 2. kolom v nedeľu 11. septembra o 11.00 h na ihrisku ŠK Slávia SPU DFA Nitra.

„Ciele sú v našom klube vždy vysoké, ale netreba si to prehnane pripúšťať. V predchádzajúcej sezóne sa nám podarilo získať titul, po ktorom sme dlho túžili, a myslím si, že obhajoba je vždy o poznanie náročnejšia. Ak však pôjdeme od striedania k striedaniu a od zápasu k zápasu koncentrovane a budeme plniť to, čo si povieme, určite to dotiahneme ďaleko,“ vyhlásil tréner Nemšovčaniek Peter Tydlačka.

„Dolaďujeme už len posledné drobnosti a pracujeme na zložení jednotlivých pätiek. Dievčatá sa v lete stretávali dvakrát až trikrát týždenne na spoločných tréningoch. Máme v tíme veľa hráčok, ktoré na základe svojich dlhodobých skúseností a florbalových znalostí dokážu viesť prípravu samostatne a môžem sa na ne vždy spoľahnúť. Odchody sme nezaznamenali žiadne. Naopak, pribudli k nám hráčky z mladšej vekovej kategórie Zuzana Mrázová a Hana Vendžúrová,“ prezradil Tydlačka.

Štvrťfinále play-off extraligy mužov rozvrhli od 4. marca a majster bude známy najneskôr 15. apríla. V Hyundai extralige žien sa po 14-kolovej dlhodobej fáze (každý s každým doma aj vonku) uskutoční od 7. januára do 25. februára 6-kolová nadstavba v skupinách tímov na 1. – 4. mieste, respektíve na 5. – 8. priečke (tiež každý s každým doma aj vonku). Vyraďovacia časť o titul so šiestimi účastníkmi počnúc štvrťfinále (prví dvaja po nadstavbe získajú nasadenie priamo do semifinále) potom takisto ako u mužov potrvá od 4. marca maximálne do 15. apríla. Jednotlivé série play-off žien i mužov sa budú hrať na tri víťazstvá.

Majstrovskí Trenčania už budú bez Samuela Virgu. Interne druhý najproduktívnejší hráč za absolútnou jednotkou extraligy Tomášom Kvasnicom prestúpil do FbŠ Bohemians Praha. Výkonnostné „nožnice“ medzi mužstvom spod Čákovho hradu a vicemajstrovským tímom Tsunami Záhorská Bystrica však roztvorili príchody Petra Dobrovodského a Martina Kuboviča do ŠK 1. FBC Florbal práve zo Záhoria.

„Odišiel nám síce jeden z pilierov zostavy, ale prišli dvaja kvalitní hráči ako silná náhrada. Budeme ich potrebovať o to viac, že krátko pred štartom sezóny nám, žiaľ, spôsobilo starosti zranenie poľského reprezentanta Karola Pelczarského. Na prípravnom podujatí utrpel roztrhnutie väzov v kolene a obávam sa, že má po sezóne. Verím však, že máme dostatočne široký káder na to, aby sme túto stratu zacelili – ak nie hneď, tak aspoň postupne,“ povedal kouč ŠK 1. FBC Florbal Trenčín Jan Holovka.

„Súhlasím s tým, že keď získate titul, prakticky nemôžete mať v ďalšej sezóne iné ako najvyššie ciele. Je to šport a môže sa udiať čokoľvek, ale chceme, samozrejme, znova hrať o medaily. Rád vnímam, že chalani majú neutíchajúcu chuť. Navyše, postupne zapracúvame veľa mladých, ktorí výkonnostne stúpajú, majú ambície a primerané schopnosti prejaviť ich svojou hrou,“ dodal Holovka.

Najproduktívnejšia hráčka i najlepšia strelkyňa Hyundai extraligy 2021/2022, ešte len 19-ročná Laura Chúpeková, po sezóne prestúpila z MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto do českého FBC Ostrava. V rámci samotnej extraligy žien si označenie za transfer leta vyslúžil odchod anketovo najlepšej brankárky uplynulého súťažného ročníka Radky Mládenkovej takisto z Kysúc k nováčikovi do Partizánskeho.

Minimálne 80 % extraligových zápasov počas sezóny 2022/2023 budú môcť fanúšikovia tohto odvetvia aj široká verejnosť sledovať prostredníctvom televíznych prenosov alebo online streamov.

Program 1. kola extraligy florbalistov 2022/2023:

Piatok 9. septembra:

FBK Nižná – FBC alkoholonline.sk Prešov (20.00)

Sobota 10. septembra:

FK Florko Košice – FBK AS Trenčín (14.00)

Tsunami Záhorská Bystrica – FaBK ATU Košice (14.50)

FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina – Exel Snipers Bratislava (17.00)

ŠK Lido Prírodovedec Bratislava – Tempish Capitol Floorball Club Bratislava (18.00)

ŠK 1. FBC Florbal Trenčín – ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom (18.00)

Program 1. kola Hyundai extraligy florbalistiek 2022/2023:

Sobota 10. septembra:

ŠK Slávia SPU DFA Nitra – ŠK 98 Pruské (15.00)

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto – ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves (18.00)

FBK Harvard Partizánske – FBC Predator Sabinov (18.00)

Pondelok 12. septembra:

VŠK PdF UK Hurikán Bratislava – NTS FK-ZŠ Nemšová (18.00)

2. kolo:

Nedeľa 11. septembra:

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto – FBC Predator Sabinov (10.00)

VŠK PdF UK Hurikán Bratislava – ŠK 98 Pruské (11.00)

ŠK Slávia SPU DFA Nitra – NTS FK-ZŠ Nemšová (11.00)

FBK Harvard Partizánske – ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves (14.00