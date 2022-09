Lobotkov Neapol zničil Liverpool: Lewandowski hetrikom zostrelil Plzeň

Futbalisti SSC Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom triumfovali v stredajšom zápase A-skupiny Ligy majstrov nad FC Liverpool vysoko 4:1. V céčku si Bayern Mníchov pripísal cenný skalp domáceho Interu Miláno s Milanom Škriniarom (2:0), Barcelona aj vďaka hetriku Roberta Lewandowského zdolala doma outsidera z Plzne 5:1.

Neapol začal domáci duel ofenzívne naladený a ešte viac mu to uľahčovala defenzíva Liverpoolu, ktorá od úvodu horela. Prvý polčas nezvládol najmä Joe Gomez, no príliš ho nepodporili ani spoluhráči zo zadných radov. SSC mohlo viesť už v prvej minúte, ale Victor Osimhen, ktorý bol už za Alissonom, trafil z uhla len žrď. O štyri minúty zahral v šestnástke rukou kapitán hostí James Milner a Piotr Zelinski jedenástku premenil. To sa v 18. minúte nepodarilo Osimhenovi, no po ďalšej Gomezovej chybe zvýšil po polhodine hry Andre Anguissa, ktorý si narazil loptu so Zelinským medzi štyroch hráčov súpera. Minútu pred koncom polčasu vyšla domácim rýchla kontra, Chviča Kvaracchelia prešiel na ľavej strane okolo Gomeza a prihral pred prázdnu bránku striedajúcemu Giovannimu Simeonemu - 3:0. Anglický stopér už do druhej časti nenastúpil, no Liverpoolu to príliš nepomohlo a v 47. minúte mu dal štvrtý gól Zielinski. O dve minúty znížil Luis Diaz, ale o výsledku bolo už viac-menej rozhodnuté.

V šlágri C-skupiny vyhral Bayern na pôde Interu 2:0. Hostia boli v úvodnej polovici nebezpečnejší, pokusy Joshuu Kimmicha a dve šance Thomasa Müllera sa neujali, ale v 25. minúte už otvoril skóre Leroy Sane, ktorého vysunul oblúčikom za obranu Kimmich. Na druhej strane bol strelecky aktívny najmä Edin Džeko, no chýbala mu presnosť. Bayern si poistil víťazstvo v 66. minúte po vlastnom góle Danila D'Ambrosia a v závere si ho bez problémov postrážil. Škriniar hral za domácich do 71.minúty. V druhom v skupine potvrdila Barcelona úlohu veľkého favorita a Plzeň zdolala jasne 5:1. Na výhre sa podieľal hetrikom poľský kanonier Robert Lewandowski, ktorý zaznamenal v piatich súťažných dueloch v katalánskom klube už osem gólov.

V B-skupine vyhrali Bruggy doma nad Lverkusenom 1:0 gólom Abakara Syllu zo 42. minúty. Atletico Madrid zdolalo FC Porto 2:1, pričom všetky tri góly padli v nadstavenom čase a v 90.+11 minúte rozhodol Antoine Griezmann.

Liga majstrov, 1. kolo:

A-skupina:

Ajax Amsterdam - Glasgow Rangers 4:0 (3:0)

Góly: 17. Alvarez, 32. Berghuis, 34. Kudus, 80. Bergwijn, rozhodoval: Stieler (Nem.)



SSC Neapol - FC Liverpool 4:1 (3:0)

Góly: 5. a 47. Zielinski (prvý z 11m), 31. Anguissa, 44. Simeone - 49. Diaz, rozhodoval: Del Cerro (Šp.)

/Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/



B-skupina

Atletico Madrid - FC Porto 2:1 (0:0)

Góly: 90.+2 Hermoso, 90.+11 Griezmann - 90.+6 Uribe (z 11m), rozhodoval: Marciniak (Poľ.)



FC Bruggy - Bayer Leverkusen 1:0 (1:0)

Gól: 42. Sylla, rozhodoval: Peljto (BaH.)



C-skupina

FC Barcelona - Viktoria Plzeň 5:1 (3:1)

Góly: 34., 45.+3 a 67. Lewandowski, 13. Kessie, 71. Torres - 44. Sýkora, rozhodoval: Visser (Belg.)



Inter Miláno - Bayern Mníchov 0:2 (0:1)

Góly: 25. Sane, 66. D´Ambrosio

/Škriniar (Inter) do 71. min/



D-skupina

Tottenham Hotspur - Olympique Marseille 2:0 (0:0)

Góly: 76. a 81. Richarlison, ČK: 48. Mbemba (Marseille), rozhodoval: Vinčič (Slovin.)



Eintracht Frankfurt - Sporting Lisabon 0:3 (0:0)

Góly: 65 Edwards, 67. Trincao, 82. Santos, rozhodoval: Grinfeld (Izr.)