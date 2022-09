Hovorí sa o športovom rozchode roka: Väčšie prekvapenie ako rozpad vzťahu Piqué - Shakira?

Hviezda amerického futbalu Tom Brady (45) a brazílska topmodelka Gisele Bündchenová (42) majú byť na pokraji rozchodu!

Po rozpade dlhoročného vzťahu medzi španielskym futbalistom FC Barcelona Gerardom Piquém (35) a kolumbijskou speváčkou Shakirou (45) sa črtá ďalší šokujúci športovo-prominentný rozchod! Legenda amerického futbalu Tom Brady (45) a brazílska topmodelka Gisele Bündchenová (42) možno do konca tohto roka nebudú spolu.

Podľa viacerých zahraničných zdrojov, informuje o tom napríklad Marca, malo dlhoročný vzťah Bradyho a Bündchenovej naštrbiť rozhodnutie športovca nastúpiť do svojej 23. profesionálnej sezóny po tom, čo predtým ukončil kariéru s odôvodnením, že sa chce viac venovať rodine a dať ju na prvé miesto.

Page Six s odvolaním sa na svoje zdroje tvrdí, že supermodelka opustila rodinné sídlo na Floride a zamierila do Kostariky po sérii prudkých hádok. Krásnu Gisele šokovalo rozhodnutie Toma Bradyho vrátiť sa zo športového dôchodku späť do NFL.

„Tom a Gisele práve teraz bojujú," píše portál pagesix.com s odvolaním sa na zdroj oboznámený so situáciou. Dodáva, že prominentnému páru sa to už v minulosti stalo, ale zakaždým sa dali znova dokopy.

Správy o kríze vo vzťahu Bradyho a Bündchenovej prišli krátko po tom, ako legenda amerického futbalu vynechala 11 dní tréningu svojho tímu Tampa Bay Buccaneers v auguste. Keď sa ho pýtali na dôvody absencie, hviezdny rozohrávač odvetil: „Je to všetko osobné... každý má iné situácie, s ktorými sa stretáva. Všetci máme v živote skutočne jedinečné výzvy. Mám 45 rokov, človeče. Deje sa tam veľa vecí."

Brady a Bündchenová majú dve spoločné deti - syna Benjamina (14) a dcéru Vivien (9). Plus Brady má z predošlého vzťahu s Bridget Moynahanovou syna Jacka (15).

Bude z toho športový rozchod roka?