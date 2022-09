Všetkých čaká boj o prežitie, šéf tenisového zväzu Moška: Musíme šetriť, aby NTC prežilo

Týka sa to všetkých športov, veľkých i malých. Nadšenie z konca covidových obmedzení uzemnila energetická kríza, ktorej úplný dosah si nedokážeme predstaviť.

Je to tvrdá rana nielen pre hokej, z ktorého pochádza prvý príklad reakcie na rekordné výšky ceny energií. Hokejový klub z Košíc vymenil reprezentatívnu arénu za menšiu halu.

Ako sa s touto situáciou plánuje vyrovnať Národné tenisové centrum v Bratislave? „Vlastne nevieme, čo nás čaká. Vieme, aké sú aktuálne ceny, do konca roka by sme to mali nejako potiahnuť, ale čo bude po prvom januári, to netuší nik,“ spustil generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška, ktorý ešte nevedel, či a o koľko sa budú zvyšovať ceny v NTC, no prezradil, že vo vedení slovenského tenisu sa situáciou už zaoberali a postupne dávajú dokopy riešenia a východiská z kritickej situácie. „Isté je jedno: budeme musieť riadne šetriť, aby to NTC prežilo,“ dodal I. Moška.

V športových kruhoch sa veľa hovorí o potrebe vládnej pomoci celému športu, no prevláda pesimizmus v tom, kedy tá pomoc príde. Všetci sú pripravení maximálne sa uskromniť, aby šport prežil po pandémii aj energetickú ranu.

VÝZVA!

Ste prevádzkovateľ športovej haly, telocvične, plavárne, klziska? Hrozí vám zatvorenie z dôvodu nárastu cien energií? Ozvite sa nám na tip@novycas.sk