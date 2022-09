Hokejové Košice o odchode zo Steel arény: Určite sme na toto nestavali káder!

Dobre už bolo! Hokejový klub HC Košice musel vyprázdniť Steel arénu (8 347 miest) a presunúť sa do menšej Crow arény (1 100 miest). Vysoké ceny energií natoľko predražili nájom, že v metropole východu siahli po úspornom režime. Týka sa všetkých tímov vrátane áčka!

Výkonný riaditeľ Košíc Miloslav Klíma pre Nový Čas potvrdil, že len cena energií na štadióne za posledných deväť mesiacov vrástla až 19-násobne. Pôvodne mali platiť na sezónu sumu do 650-tisíc, po novom by to boli zhruba až 2 milióny eur, čo je to neúnosné a priam likvidačné! „Definitíva padla od septembra, lebo v Steel aréne by naše fungovanie bolo za úplne iné ceny. Energie sú šialené! Tréningový cyklus až na áčko, ktoré bolo vo Švédsku, bol už presmerovaný do Crow arény. Nedovolím si povedať, dokedy to takto bude trvať,“ reagoval výkonný riaditeľ.

V HC veria, že pôjde o dočasné riešenie, ale nevylučujú ani dlhšiu dobu, pričom mládežnícke mužstvá domáce stretnutia odohrajú v Crow aréne. A áčko? „Uvidíme, sme v kontakte s klubmi, ale vieme si predstaviť, že by sme časť sezóny v úvode odohrali len vonku. No určite sme nestavali káder na to, aby chlapci hrali doma len pred obmedzenou kapacitou divákov,“ spomenul Klíma, podľa ktorého sa tento problém bude týkať aj futbalu a všetkých športov v halách vrátane lyžiarskych vlekov v zime, no takisto kín a kultúrnych inštitúcií... „Zatiaľ tréningové plány nie sú okresané, ale u nás funguje 300 detí a odoberajú až 85 percent tzv. ľadohodín. V Crow aréne to síce nie je oveľa lacnejšie, ale prijateľnejšie, hoci doba trvania ešte nie je doriešená. Rokujeme aj s mestom, sme v kontakte na dennej báze, ale všetko spôsobil dramatický nárast cien energií,“ dodal výkonný riaditeľ. Ako to bude so vstupenkami a permanentkármi, o tom klub ešte len bude verejnosť informovať. Nový Čas oslovil aj vedenie mesta, ktoré sa však do uzávierky nevyjadrilo. Steel arénu však v žiadnom prípade nechcú dostať do konkurzu. Riadi ju správna rada občianskeho združenia, v ktorom má 40 percent Slovenský olympijský a športový výbor, mesto Košice 33 percent a zvyšok skupina podnikateľov.