Zúrivý Kyrgios nakladal členom vlastného tímu: Trapas! Ani neviete, čo je brejkbal

Na US Open vyradil a súčasne zosadil z postu svetovej jednotky Rusa Medvedeva, na ďalšieho - Chačanova - však už austrálsky tenisový rebel Nick Kyrgios nestačil. Svoje vyradenie po štvrťfinálovej prehre 5:7, 6:4, 5:7, 7:6, 4:6 na kurte ťažko niesol.

Keď v New Yorku Kyrgios svoj päťsetový boj definitívne prehral, podal si ruku so súperom, s rozhodcom, ale potom vyvreli emócie, ktoré už viac nedokázal udržať. Ako zvyčajne si to odniesli rakety, rozlámal hneď dve za sebou. Nervy mu pracovali už počas zápasu, pri ošetrovaní ľavého kolena vykrikoval smerom k svojej lóži: „Ja nechcem hrať v týchto sra**ách.“ Svojim blízkym vo VIP boxe vynadal za nedostatok podpory. Pri svojom servise čelil stavu 15:40 a na nich zareval: „Vy ani neviete, čo je brejkbal, že áno? To je trapas!“ Vykoledoval si aj varovanie od rozhodcu za hodenie fľaše do kurtu.

Typický Nick! Aj na US Open však potvrdil rastúcu úroveň svojej hry. Po wimbledonskom finále a vyradení Medvedeva mal možno väčšie ambície ako štvrťfinále... Vyššie ho videli aj diváci, ktorí boli takmer všetci na jeho strane. Nečudo, že strieborný z olympiády v Tokiu Chačanov po víťazstve nemal náladu na rozhovor na kurte. Fanúšikom odkázal: „Konečne mi preukážte trochu uznania!“