Šokovaný Nadal po konci na US Open: Neviem, kedy sa vrátim

Toto nikto nečakal! Nasadená dvojka Španiel Rafael Nadal (36) prehral v osemfinále tenisového US Open s domácim Francesom Tiafoem (24) a na rozšírenie zbierky rekordných 22 grandslamových titulov si tak musí počkať.

„Musím zaradiť spiatočku a pripraviť sa mentálne. Až budem cítiť, že som pripravený, vrátim sa,“ vyhlásil prekvapujúco Rafa.

Nadal chcel v New Yorku získať svoju tretiu tohtoročnú grandslamovú trofej. V osemfinále však uhral iba set, a to, samozrejme, nestačilo. „Môžeme hľadať výhovorky, alebo sa sťažovať, ale nič sa nezmení. Musíme k sebe byť kritickí. To je podľa mňa jediná cesta, ako sa zlepšovať a nájsť do budúcnosti riešenie,“ povedal španielsky tenista.

Nadalom prehra otriasla. Na US Open zaznamenal od roku 2016 najhorší výsledok. „Týždeň pred turnajom to bolo na tréningu dobré, ale keď sa začalo hrať, moja hra išla dole. Možno sa na mne podpísala psychika z toho, čo sa dialo v posledných týždňoch. V tenise je dôležité byť veľmi rýchly a veľmi mladý. A to už nie som,“ uzavrel Nadal.