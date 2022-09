Tréner Weiss musel pred duelom s Vilniusom škrtať v zostave: Tento hráč je pre mňa nenahraditeľný!

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava musia v úvodnom stretnutí v H-skupine Európskej konferenčnej ligy predovšetkým nahradiť Džabu Kankavu. Vo štvrtok proti FK Žalgiris Vilnius (21.00) nebude gruzínsky stredopoliar k dispozícii po červenej karte, ktorú videl v predĺžení odvetného súboja play off proti HŠK Zrinjski Mostar (2:1 pp, 7:6 z 11 m).

Popritom potrebujú domáci podľa trénera Vladimíra Weissa st. predviesť kvalitu v útoku.

Weiss st. upozornil na stredajšej predzápasovej tlačovej konferencii aj na silu litovského súpera, ktorý vyradil v 2. predkole Ligy majstrov Malmö celkovým skóre 3:0 a v play off Európskej ligy tesne vypadol s Ludogorcom Razgrad, keď inkasoval v 120. minúte z jedenástky: "Pozeráme sa na najbližší zápas, na dobrého súpera, hoci pre ľudí neznámeho. Poznám trénera, vieme, že hrajú diamant s dvoma útočníkmi, čo sa nie ľahko bráni. Musíme ušiť taktiku, ktorá bude platiť. Bude to ťažké, majú kvalitu, veľa zahraničných hráčov, zahraničného trénera a konsolidovaný tím. Nebojíme sa ich, ale máme rešpekt pred ich kvalitou."

Do kádra Vilniusu pre EKL sa nezmestil slovenský útočník Jakub Sylvestr. Podľa Weissa st. aj to dokazuje, aká je konkurencia v tíme kazašského trénera Vladimira Čeburina: "Žalgiris je ťažší súper ako ten predtým, ktorého si tiež vážim, lebo sme cez neho ledva-ledva prešli. Má ešte lepších individuálnych hráčov v útoku, ako mali niektorí naši predchádzajúci súperi. Musíme hrať pozorne, disciplinovane. Bude nám chýbať Kankava v strede poľa, to musíme vyriešiť, to je otázka číslo 1. Musíme byť kvalitní v útoku, to je otázka číslo 2. Musíme aj dobre brániť, lebo keď dáte Ludogorcu a Malmö po tri góly, musíte niečo vedieť. Verím, že zajtra uvidia ľudia výborný zápas proti kvalitnému súperovi."

Európska futbalová únia (UEFA) potvrdila súpisku Slovana s 25 menami. Po zraneniach sa na ňu vrátili kapitán Vladimír Weiss ml. a stredopoliar Ibrahim Rabiu. "Mali veľký výpadok, Vlado bol mimo šesť týždňov, Ibi ešte dlhšie. Sú v kádri, trénujú, ale určite nebudú hrať od začiatku. V prípade nejakej pomoci sa dá s nimi počítať, ale skôr nie ako áno. Richard Križan mal narazené rameno z Banskej Bystrice, dnes už ide do tréningu, ostatní hráči sú zdraví. Kankava je pre nás veľká strata, jeho penzum práce, jeho kvalita, jeho duša, ktorú odovzdáva pre mužstvo, to je neskutočné. Je jeden z hráčov, ktorých môžem nazvať v mojej kariére nenahraditeľnými," povedal kouč "belasých".

Kankava bude na trávniku chýbať aj krajanovi a stopérovi Guramovi Kašiovi: "Uľahčuje to nám obrancom, získava veľmi veľa lôpt od súpera a vyhráva veľa osobných súbojov. Je to veľká strata, patrí k lídrom na ihrisku. Bude nám chýbať, ale máme na jeho post kvalitných hráčov a dúfam, že ho dokážeme nahradiť."

Slovanisti sa budú môcť opäť oprieť o päťcifernú návštevu. V stredu sa počet predaných vstupeniek blížil k 10.000, klub očakáva 12.000 až 14.000 fanúšikov. "Sme veľmi radi, že sa ľudia vrátili na štadión. Bez srdca, bez dobrej hry a bez toho, aby sme ukázali vzťah ku klubu, by to nešlo. Jeden z krátkodobých cieľov, ktoré sme si s majiteľmi vytýčili, bol okamžitý návrat diváka. Bol som dojatý z atmosféry, ktorá bola na Slovane. Určite dáme do zápasu všetko, aby sme to zvládli. Skupina je podľa mňa vyrovnaná, čo sa týka kvality mužstiev, môže vyhrať každý s každým. Som vďačný, že ľudia chodia, bez nich by sme tie zápasy nezvrátili," dodal Weiss st. O 21.00 h sa stretnú aj FC Bazilej a Pjunik Jerevan.