Zúčastni sa Peter Sagan pretekov Okolo Slovenska? Účasť potvrdili štyri WorldTour tímy

Cyklistické preteky Okolo Slovenska odštartujú svoj 66. ročník nakoniec so štyrmi WorldTour tímami namiesto šiestich. Krátko pred začiatkom sa odhlásili stajne BikeExchange a Bahrajn Victorious.

Tento rok sa na najväčšom domácom podujatí neobjaví obhajca vlaňajšieho víťazstva Peter Sagan, ktorý sa pripravuje na blížiace sa majstrovstvá sveta v zámorí. Podujatie odštartuje na budúci utorok v Petržalke a vyvrcholí v sobotu 17. septembra v Košiciach.

"Peter Sagan sa tento rok nezúčastní, keďže majstrovstvá sveta sú v Austrálii a letí tam z Quebecu, kde budú tento týždeň Grand Prix. Ide tam kvôli aklimatizácii a má veľkú šancu vyhrať tam štvrtý titul majstra sveta. Máme však prísľub jeho tímu, že budúci rok by sa mali zúčastniť, keďže MS už budú v Európe. Zúčastní sa však jeho brat Juraj Sagan, ktorý bude štartovať v drese slovenskej reprezentácie," povedal prezident Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) a generálny riaditeľ pretekov Peter Privara.

Hlavnými ťahákmi budú štyri tímy najvyššej kategórie, na slovenských cestách opäť nebude chýbať Quick-Step Alpha Vinyl, Jumbo-Visma a doplnia ich Izrael Premier Tech a Astana.

Zatiaľ nie sú známe presné súpisky, keďže viacerým tímom komplikuje situáciu koronavírus. Pre ten sa musel odhlásiť BikeExchange a Bahrajn Victorious mal počas Tour de France problémy s antidopingovými raziami. "Ak sa už nič mimoriadne nestane, budeme mať na štarte štyri WorldTeams, šesť ProTeams, desať kontinentálnych a slovenskú reprezentáciu. Mená budú definitívne známe v sobotu. Končí sa Vuelta, objavili sa pozitívne prípady a menia sa súpisky na preteky. Od Quick-Stepu sme mali prísľub, že príde Mark Cavendish, ale trpí postcovidovým syndrómom a trénuje len hodinu denne. Aj tak by mali priviesť silný tím so Zdenkom Štybarom, Josefom Černým, Michaelom Mörkövom a premiéru na veľkom etapáku absolvuje jediný slovenský cyklista vo WorldTeame Martin Svrček. V prípade Jumba pracujeme na väčšej či menšej bombe. Uvidíme, čo sa ešte podarí," povedal športový riaditeľ Ľudovít Lučanič.

Z ďalších mien zaujmú Rudy Barbier, Sascha Modolo či Mikel Nieve. Aj bez Petra Sagana bude v pelotóne dokopy 16 Slovákov na čele s Jurajom Saganom, v Dukle Banská Bystrica pôjde Erik Baška a v ATT Investment Matúš Štoček.

Organizátori oproti predchádzajúcim rokom zmenili smer trasy a tentokrát sa pôjde zo západu na východ. Podujatie sa druhý rok po sebe objaví na obrazovkách Eurosportu i RTVS. "Cyklistika je asi jediný šport, ktorý priamo sprostredkúva fanúšikom nielen športový zážitok, ale je zároveň najväčším propagátorom krajiny a miest, kadiaľ prechádza. Keď sa to spojí so šírením cez medzinárodné médiá, tak nie sú lepšie vynaložené investície do cestovného ruchu ako práve cez cyklistiku. My sme už dvakrát po sebe získali to najvyššie možné ohodnotenie pretekov zo strany Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI), ktoré sa prejavuje i v záujme tímov štartovať u nás, aj zo strany fanúšikov v etapových mestách i popri trati," uviedol Privara.

Tento ročník ponúka porciu 727,7 kilometra a šancu bojovať o prvenstvá budú mať šprintéri, klasikári ale aj vrchári. Rozmanitá trať pôjde okrem Bratislavy a Košíc aj cez Šamorín, Trnavu, Hlohovec, Detvu, Spišskú Novú Ves a Levoču. Počas prológu a 4 etáp budú cyklisti bojovať o 12 rýchlostných a 17 vrchárskych prémií.

Medzi kopcami nebudú chýbať stúpanie na hrad Červený Kameň, Červená studňa a Štiavnické Bane, neďaleko Banskej Štiavnice, Detvianska Huta, Dobšinský kopec a Grajnár v tretej etape. "Z môjho pohľadu pôjde o najkrajší, ale aj najťažší profil pretekov za posledné roky. Opäť sme sa snažili ukázať zaujímavé zákutia nášho krásneho Slovenska. Či už výberom etapových miest alebo traťou. Mnohé z nich sú skvosty slovenskej histórie, to najlepšie, čo doma máme," priblížil zostavovateľ trate Stanislav Holec.

Trasa:

Prológ: Petržalka - Petržalka, 7 km

1. etapa: Šamorín - Trnava, 142,3 km

2. etapa: Hlohovec - Banská Štiavnica, 185,8 km

3. etapa: Detva - Spišská Nová Ves, 210,0 km

4. etapa: Levoča - Košice, 182,1 km