Haaland je stroj na góly! Guardiolovi sa málilo: Mohol pridať ďalšie

Dvanásť gólov v siedmich súťažných zápasoch má na konte nórsky kanonier Erling Haaland (22) po letnom prestupe do Manchestru City. Dalšími dvoma zásahmi prispel v utorok k hladkému triumfu 4:0 na ihrisku FC Sevilla v úvodnom dueli G-skupiny futbalovej Ligy majstrov.

Haaland je štvrtý futbalista v histórii, ktorý skóroval pri debute v LM v drese troch rôznych klubov. Predtým sa presadil vo svojom prvom zápase v prestížnej súťaži aj za Red Bull Salzburg (dal hetrik) a Borussiu Dortmund. Pred ním to isté dokázali iba Fernando Morientes, Javier Saviola a Zlatan Ibrahimovič. Nór nastrieľal v doterajších 20 stretnutiach v LM spolu 25 gólov.

"Je neskutočný. Má neuveriteľný čuch na góly. Dva dnes dal a mal navyše dve-tri šance na to, aby pridal ďalší. Aj vďaka nemu máme v sezóne skvelú bilanciu strelených gólov a chceme v tom pokračovať," uviedol po zápase tréner hostí Pep Guardiola. Jeho tím definitívne rozhodol o víťazstve až po zmene strán. "Prvý polčas nebol z našej strany dobrý. Až príliš sme sa ponáhľali smerom dopredu, možno aj preto, že tam máme Erlinga. Ale musíme byť trpezlivejší."

Haaland otvoril na štadióne Ramona Sancheza Pizjuana skóre v 20. minúte, po necelej hodine hry zvýšil na 2:0 rutinérsky Phil Foden. Po ďalšom góle Haalanda spečatil hladký triumf manchesterského klubu v nadstavení Ruben Dias. Sevilla tak po víkendovej prehre s Barcelonou 0:3 zaznamenala ďalší nevydarený duel na svojom štadióne a hráči sa stali terčom piskotu fanúšikov.

Andalúzskemu klubu sa v úvode novej sezóny absolútne nedarí, prehral štyri z piatich stretnutí a na konte nemá ani jedno víťazstvo. Kouč Julen Lopetegui je na pokraji odvolania, no chce bojovať: "Som silný a chcem taký zostať. Sme v zložitej situácii, no musíme sa snažiť to zmeniť. Je normálne, že fanúšikovia sa po takýchto dvoch prehrách hnevajú. V lige je však stále v hre 102 bodov, takže ani tam nie je nič stratené. Potrebujeme sa z toho dostať."

V ďalšom dueli G-skupiny si Borussia Dortmund poradila s FC Kodaň doma jednoznačne 3:0. Za hostí odohral celý zápas slovenský obranca Denis Vavro. Domáci sa dostali do vedenia po dvoch vydarených kombináciách v priebehu siedmich minút - najprv sa presadil Marco Reus, na ktorého nadviazal Raphael Guerreiro. Na konečných 3:0 upravil v závere Jude Bellingham. Kodaň mohla v 89. minúte aspoň skorigovať skóre, gól však po posúdení systémom VAR neplatil.