Kyrgiosov finálový sen sa rozplynul: Štvrťfinále prerušil falošný kaderník

Ruud sa v boji o finále stretne s Rusom Karenom Chačanovom, ktorý po päťsetovej bitke zdolal Austrálčana Nicka Kyrgiosa 7:5, 4:6, 7:5, 6:7, 6:4.

Berrettinimu k víťazstvu nepomohlo ani 13 es, jeho súper nemal ani jedno. Ruud je prvý Nór v histórii, ktorý sa prebojoval do semifinále na US Open. "Všetko sa mi darilo. Potreboval som nejaké údery zahrať presne tak, ako som ich aj zahral," povedal Ruud po zápase.

Chačanov sa dostal do svojho prvého grandslamového semifinále, duel s Kyrgiosom trval 3 hodiny a 41 minút. Ruský tenista zaznamenal 30 es a 63 víťazných úderov. Kyrgios ich mal 75, ale urobil 58 nevynútených chýb oproti 31 chybám súpera.

Muži - dvojhra - štvrťfinále:

Karen Chačanov (Rus.-27) - Nick Kyrgios (Austr.-23), 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3), 6:4, Casper Ruud (Nór.-7) - Matteo Berrettini (Tal.-14) 6:1, 6:4, 7:6 (4).

Mužské štvrťfinále narušil falošný kaderník

Počas štvrťfinálového zápasu na US Open medzi Nickom Kyrgiosom a Karenom Chačanovom sa o rozruch postarali dvaja muži. Súboj na kurte Arthura Ashea prerušili po tom, čo jeden z nich začal druhému strihať vlasy pomocou strojčeka. Turnajová ochranka ich vzápätí vyviedla z areálu.

Jeden z mužov mal v ruke aj nožnice a druhý mal na sebe plášť. Ten zvyčajne kaderník používa na to, aby na zákazníka nepadali vlasy. Neskôr sa ukázalo, že išlo o žart youtubera, ktorý je známy podobnými kúskami.

This man is getting a haircut at the @usopen 😂😂😂 pic.twitter.com/23vgnztJms