Slafkovský v spoločnosti budúcich hviezd opäť perlil: Takto pobavil všetkých!

Rodák z Košíc sa zúčastnil spoločne s ďalšími 26 talentovanými mladíkmi na NHLPA Rookie Showcase v tréningovom zariadení tímu Washington Capitals. Na ľade i mimo neho pózoval fotografom pri príprave hokejových kartičiek. Slafkovský pred novinármi priznal, že v detstve zbieral viac futbalové ako hokejové karty. Vôbec si nie je istý, ako sa bude cítiť, keď bude mať svoju vlastnú kartičku. „To záleží na tom, ako bude vyzerať moja tvár,“ vtipkoval Slafkovský.

Slováka navyše bolela ruka, keď musel podpisovať desiatky spomienkových predmetov. „Je celkom náročné urobiť tak veľa podpisov. Ale inak je to zábava a je fajn stretnúť iných chlapcov a stráviť spolu čas. Urobíme nejaké fotky a tieto veci. Baví ma to.“

2022 No. 1 draft pick Juraj Slafkovsky doing some on-ice work at NHLPA Rookie Showcase this morning. pic.twitter.com/nsDJtoUNZM