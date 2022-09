Slovan na úvod proti Vilniusu, Green: Európske večery sú špeciálne

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava odštartujú púť H-skupinou Európskej konferenčnej ligy proti FK Žalgiris Vilnius. Úradujúceho litovského majstra privítajú vo štvrtok o 21.00 h na Tehelnom poli. V rovnakom čase si zmerajú sily ďalší súperi fortunaligového šampióna FC Bazilej a Pjunik Jerevan.

"Belasí" sa pokúsia zlepšiť svoj výsledok z predchádzajúcej sezóny EKL, keď vlani v konkurencii FC Kodaň, PAOK Solún a Lincolnu Red Imps nazbierali osem bodov (bilancia 2 víťazstvá, 2 remízy, 2 prehry, skóre 8:7) a skončili v tabuľke na tretej pozícii. Víťaz každej z ôsmich skupín postúpi do osemfinále play off, mužstvá na druhých miestach absolvujú baráž, kde budú čeliť ôsmim tímom z Európskej ligy, ktoré obsadili tretiu priečku.

Slovanisti sa do skupinovej fázy EKL prebojovali za dramatických okolností. V odvete play off proti HŠK Zrinjski Mostar (2:1 pp, 7:6 z 11 m) ich v poslednej minúte predĺženia zachránil svojím druhým gólom v zápase Eric Ramirez a následne triumfovali v jedenástkovom rozstrele.

Na rozdiel od domácej odvety 3. predkola EL, v ktorej na strely z 11 m podľahli Olympiakosu Pireus (2:2 pp, 3:4 z 11 m). Tento duel poslal do rozstrelu vyrovnávajúcim zásahom Andre Green. "Ani neviem, ako to opísať, ale európske večery sú niečím špeciálne. Cítim niečo iné na štadióne, medzi fanúšikmi, zápasy sa hrajú pod svetlami a cestujeme po celej Európe. Je to jednoducho iné. Sme plní očakávaní. Spôsob, akým sme sa sem dostali, je dôkazom, že sme ako tím viac pokope než pred rokom, a teda sme silnejší. Cítime obrovskú motiváciu a nevieme sa dočkať štvrtka," povedal anglický krídelník na oficiálnej stránke bratislavského klubu.

Zverenci Vladimíra Weissa st. sa na stretnutie s Vilniusom naladili fortunaligovým víťazstvom v Banskej Bystrici 1:0. Úspech na štadióne nováčika najvyššej slovenskej súťaže sa nerodil jednoducho a Green upozorňuje, že neradno podceňovať ani litovského súpera: "Ľudia si možno povedia, že Litva nie je až taká futbalová krajina, ale to vôbec nehrá úlohu. Vôbec si nemyslím, že to bude ľahké. Tieto tímy sú v skupine z nejakého dôvodu. Musíme byť veľmi koncentrovaní od prvej minúty. Som presvedčený, že pred domácim publikom dáme do toho všetko. Očakávam ťažký zápas, no urobíme všetko pre to, aby bol pre nás úspešný."

Európska futbalová únia (UEFA) potvrdila súpisku Slovana pre EKL, na ktorej figuruje 25 hráčov. Po zraneniach sa na ňu vrátili kapitán Vladimír Weiss ml. a Ibrahim Rabiu. Pre dlhodobé zranenia absentujú Dávid Holman s brankárom Michalom Šullom, z kádra prvého tímu sa nevošli Siemen Voet či Žan Medved. Z tzv. B-listu sa do menoslovu dostal mladý brankár Branislav Chudík, informoval web skslovan.com.

Duel proti Žalgirisu odvysiela v priamom prenose Šport RTVS. Povedú ho rozhodcovia z Azerbajdžanu na čele s hlavným arbitrom Raufom Džabarovom. Na druhý zápas v skupine nastúpia "belasí" už o týždeň 15. septembra na ihrisku arménskeho Pjuniku Jerevan.

Európska konferenčná liga - H-skupina, 1. kolo:

ŠK Slovan Bratislava - FK Žalgiris Vilnius /štvrtok 8. septembra, 21.00 h, Národný futbalový štadión, Šport RTVS/

Súpiska ŠK Slovan Bratislava pre EKL:

Brankári: Adrián Chovan, Martin Trnovský, Adam Hrdina, Branislav Chudík (B-list)

Obrancovia: Myenty Abena, Vernon De Marco, David Hrnčár, Guram Kašia, Richard Križan, Lucas Lovat, Jurij Medveděv, Lukáš Pauschek

Stredopoliari: Uche Agbo, Tigran Barseghjan, Andre Green, Giorgi Čakvetadze, Džaba Kankava, Juraj Kucka, Alen Mustafič, Ibrahim Rabiu, Vladimír Weiss ml., Jaromír Zmrhal

Útočníci: Aleksandar Čavrič, Eric Ramirez, Ivan Šaponjič