Jabeurová si na US Open zahrá semifinále: Raketa jej niekoľkokrát vyletela z rúk

Tuniská tenistka Ons Jabeurová (28) postúpila ako prvá do semifinále záverečného granslamového turnaja sezóny US Open. Päťka "pavúka" zdolala v utorňajšom stretnutí štvrťfinále Austrálčanku Alju Tomljanovičovú 6:4, 7:6 (4).

Jej súperkou v boji o finále bude Caroline Garciová z Francúzska, ktorá v druhom štvrťfinále zdolala Američanku Coco Gauffovú 6:3, 6:4.

Súperka bola v druhom sete blízko k vyrovnaniu, keď viedla 5:3 aj 6:5, ale záver druhého dejstva stratila v tajbrejku. Jabeurová si postupom medzi najlepšiu štvorku vytvorila vlastné maximum v New Yorku.

Po zápase sa 28-ročná Tunisanka sa ospravedlnila za to, že jej počas neho niekoľkokrát vyletela raketa do vzduchu: "Chcela som byť pokojná, ale raketa mi stále vypadávala z rúk." Jabeurová a Tomljanovičová sú blízke priateľky a po zápase si vymenili dlhé objatie pri sieti. "Viem, že mám na to, aby som vyhrala Grand Slam," dodala Jabeurová.

Garciová postúpila medzi posledné štyri hráčky na grandslamovom turnaji po prvý raz v kariére. Dvadsaťosemročná hráčka predtým prehrala s Gauffovou oba vzájomné zápasy, teraz ho však mala pevne v rukách. Francúzka tento rok vo Flushing Meadows nestratila ani jeden set a natiahla svoju víťaznú sériu na 13 zápasov. Minulú sezónu ukončila na 74. mieste rebríčka ATP, budúci týždeň sa dostane už do top 10. "Uplynulé mesiace sa cítim veľmi dobre a najmä zdravo. Teším sa na ďalšiu výzvu a na to, čo môžem dosiahnuť," citovala Garciovú agentúra AP.

Ženy - dvojhra - štvrťfinále:

Caroline Garciová (Fr.-17) - Coco Gauffová (USA-12) 6:3, 6:4, Ons Jabeurová (Tun.-5) - Ajla Tomljanovičová (Aus.) 6:4, 7:6 (4).