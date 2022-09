Hokejové Košice idú šetriť: Domáce zápasy nebudú hrať v Steel aréne

Hokejový klub HC Košice presunul všetky svoje tímy vrátane A-mužstva do Crow arény. Dôvodom je výrazné zvýšenie cien prenájmu Steel arény, ktoré vyplýva aj z nárastu cien energií.

"Oceliari" by mali odohrať prvý domáci zápas extraligovej sezóny 2022/2023 v nedeľu 18. septembra proti Slovanu Bratislava, súpera však požiadajú o preloženie duelu na iný termín.

"V prvom rade chcem vyvrátiť špekulácie o problémoch HC Košice a Steel arény. Medzi sebou nemáme žiadne problémy, no museli sme presťahovať naše tímy do Crow arény, ktorá je pre nás lacnejšia," prezradil riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma. Podľa neho je pokračovanie v Steel aréne za súčasných podmienok a cien energií pre klub neudržateľné.

"Steel aréne prišla faktúra, na ktorej vidíme výrazný nárast. Denný augustový priemer za megawatt bol okolo 700 eur, čo znamená 200-tisíc za mesiac. Toto nie sme schopní platiť. Pred sezónou sme mali dohodu o uhradení 650-tisíc za celú sezónu a už to bolo výrazné navýšenie oproti vlaňajšku. Ceny však išli tak dramaticky hore, že na to, aby sme zachránili hokej, musíme ísť do Crow arény a fungovať v nej," povedal Klíma.

Klub na oficiálnej stránke uviedol, že za prenájom ľadových plôch, šatní a administratívnych priestorov v Steel aréne zaplatil v sezóne 2021/2022 spolu takmer 500-tisíc eur, pričom 85 percent nákladov na prenájom ľadu tvoril prenájom ľadu pre mládežnícke tímy.

Klub uzavrel na sezónu 2022/2023 so Steel arénou dohodu o navýšení platby na sumu 650-tisíc eur, no táto čiastka by po aktuálnom zvýšení cien energií stačila sotva na tri mesiace. Celosezónne by sa celková suma za prenájom ľadovej plochy mohla vyšplhať na 2 milióny eur.

Kým v decembri 2021 bola cena 54,96 eur za MWh, koncom mája to bolo 229 eur za MWh a koncom augusta cena energie dosiahla strop 1050 eur za MWh.

Klub presunul tréningový proces svojich tímov do Crow arény a hľadá možnosti riešenia situácie.